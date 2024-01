"Anul Barbie sau anul Oppenheimer?" Lista nominalizărilor la Premiile Oscar tranșează dilema

Nominalizările pentru cea de-a 96-a ediție a premiilor Oscar sunt ultima etapă înaintea răspunsului la întrebarea care îi macină pe cinefilii din toată lumea.

Dilema "A fost 2023 anul Barbie sau anul Oppenheimer?" va fi tranșată în cea mai vizionată competiție din industria celei de-a șaptea arte.

Ca precauție, în cazul egalității la nominalizări, pasionanții de clasamente sunt pregătiți să utilizeze sintagma de compromis "Barbenheimer", ironizează presa americană.

Kyle Buchanan, editorialistul The New York Times a scris că "Oppenheimer", "Barbie", "Killers of the Flower Moon", "The Holdovers" și "Poor Things" sunt, toate, filme demne de pariuri sigure.

Lista nominalizărilor, conform publicației citate, în continuare:

Categoria "Cel mai bun film"

"American Fiction"

"Anatomy of a Fall"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past lives"

"Poor Things"

"The Zone of interest"

Categoria "Cel mai bun regizor"

Jonathan Glazer, "The Zone of Interest"

Yorgos Lanthimos, "Poor Things"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon"

Justine Triet, "Anatomy of a Fall"

Categoria "Cel mai bun actor în rol principal"

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "The Holdovers"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Categoria "Cea mai bună actriță în rol principal"

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

Categoria "Cel mai bun actor în rol secundar"

Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

Categoria "Cea mai bună actriță în rol secundar"

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

America Ferrera, “Barbie”

Jodie Foster, “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Lista completă a nominalizărilor la toate categoriile poate fi consultată aici.

Ceremonia decernării Premiilor Oscar va avea loc pe 10 martie la Dolby Theatre, în Hollywood, statul american California.