Benjamin Netanyahu a convocat Cabinetul de Război, după atacurile Hezbollah în nordul Israelului

Presa israeliană scrie și despre posibile discuții în legătură cu un armistițiu în Gaza.

Sursa foto: Profimedia Images

Benjamin Netanyahu a convocat, marți seară, la biroul prim-ministrului din Ierusalim, Cabinetul de Război.

Reuniunea are loc în contextul atacurilor Hezbollah în nordul Israelului. De asemenea, se speculează un posibil acord de încetare a focului în Gaza, notează The Times of Israel.

Ministrul Apărării și șefii instituțiilor de securitate participă prin videoconferință.

Israelul vrea o încetare temporară a conflictului și eliberarea ostaticilor, în timp ce Hamas cere încetarea focului și retragerea forțelor israeliene din Gaza.

De asemenea, Statele Unite încearcă să obțină sprijinul Națiunilor Unite pentru planul propus de Joe Biden referitor la Gaza.

Totodată, Israelul a anunțat că o delegație a sa se află la Cairo pentru a relua discuțiile privind posibilitatea unui armistițiu.