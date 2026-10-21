„Bismillah, e întuneric”. Ce înseamnă expresia bizară de pe pancartele elevilor care protestează în Franța

Expresia a început să apară din ce în ce mai des pancartele elevilor care protestează în Franța. Foto: Profimedia Images

„Bismillah, e întuneric”, o frază care a devenit virală, a devenit un adevărat meme pe rețelele sociale și a început să apară din ce în ce mai des pe pancartele elevilor care protestează în Franța. Dar de unde a pornit totul? La fel ca „Six Seven”, expresia „Bismillah, e întuneric” a devenit un trend pe rețelele sociale. De la începutul lunii, căutările pe Google pentru această expresie au explodat, fiind asociate cu subiecte precum „meme-uri pe internet”, „poliție” și „Snapchat”, printre altele, conform datelor de la Google Trends, scrie Ouest-France.

Mobilizarea elevilor de liceu, care continuă din septembrie, a adoptat un slogan misterios, care îmbină araba și franceza: „Bismillah, e întuneric”. În spatele acestei expresii se ascund mesaje Snapchat care, potrivit elevilor, provin de la ofițeri de poliție care încearcă să se dea drept tineri pentru a obține informații. Acest slogan îndeamnă la reflecție asupra limbajului, a reprezentărilor sociale, dar și asupra relației dintre tineri și instituții.

Conform relatărilor disponibile online, mesajele care au dat naștere expresiei ar fi fost trimise de un cont al poliției care încerca să contacteze elevi de liceu mobilizați.

Expresia combină o frază arabă comună cu o formă de expresie franceză destul de colocvială, fără ca juxtapunerea lor să producă vreun sens evident, și tocmai asta o face amuzantă. Expresia este repetată pentru că amuză și ridică simultan întrebări serioase: ce dezvăluie despre modul în care instituțiile încearcă să comunice cu tinerii? Ce stereotipuri folosește și de ce sunt acestea atât de ușor de recunoscut?

„Bismillah”, care înseamnă „în numele lui Dumnezeu”, „Allah” referindu-se la singurul Dumnezeu al islamului, este un cuvânt rostit în mod tradițional înaintea fiecărei acțiuni din cursul zilei (a mânca, a bea, a deschide o carte, a începe o muncă) de către o persoană musulmană. Expresia deschide 113 dintre cele 114 sure pe care le conține Coranul, cartea sfântă a islamului.

Expresia completă își are originea pe rețelele sociale, unul dintre mijloacele prin care liceenii își organizează acțiunile și blocajele în cadrul protestelor care au loc deja de patru săptămâni. În special pe Snapchat.

Liceenii au publicat câteva mesaje primite de la persoane necunoscute pe rețeaua socială, prin care aceștia încercau să afle locațiile blocajelor: „Salut! Bismillah, e întuneric. Când e blocada aia, frate?”, „La naiba cu polițiștii”.

Mesajele încearcă să imite „limbajul tinerilor”, iar internauții bănuiesc că provin de la polițiști, agenții încercând să se infiltreze în grupurile lor și să identifice participanții.

Pentru a face acest lucru, agenții ar folosi pseudonime și emoticoane care reprezintă steagurile Algeriei sau Marocului, dar mai ales expresii și coduri atribuite tinerei generații. Toate aceste elemente cu conotații rasiste ar sugera că blocajele și manifestările care însoțesc, uneori, mobilizările liceenilor ar fi opera unui grup de tineri magrebieni (n.r. - Magreb, regiune din nord-vestul Africii).

Deși în acest moment nu s-a dovedit nicio legătură între aceste mesaje și presupușii agenți care ar încerca să se infiltreze, formularea acestora au transformat fenomenul într-un trend pe rețelele sociale, pe care internauții îl folosesc pentru a ironiza poliția.