Ce înseamnă „meme” și de unde vine cuvântul: Puțini știu că a fost inventat acum 50 de ani, înainte de era internetului

4 minute de citit Publicat la 11:00 18 Iul 2026 Modificat la 11:00 18 Iul 2026

Cuvântul meme a apărut cu zeci de ani înainte de rețelele sociale și avea alt sens decât astăzi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Astăzi, când spunem „meme”, ne gândim aproape automat la o imagine amuzantă, un videoclip viral sau o fotografie însoțită de un text ironic care circulă rapid pe rețelele sociale. Puțini știu însă că termenul este mult mai vechi decât internetul și că a fost inventat cu aproape trei decenii înainte de apariția Facebook, Instagram sau TikTok.

Cuvântul „meme” a apărut pentru prima dată în 1976, în cartea „The Selfish Gene” („Gena egoistă”), scrisă de biologul evoluționist britanic Richard Dawkins, potrivit Space Daily.

Interesant este că termenul nu a fost creat pentru a descrie imaginile amuzante de pe internet, ci pentru a explica modul în care ideile se răspândesc și supraviețuiesc în societate.

Cum a inventat Richard Dawkins cuvântul „meme”

În ultimele capitole ale cărții sale, Dawkins susține că evoluția nu trebuie privită doar prin prisma organismelor sau speciilor, ci mai ales a genelor – acele unități care se copiază și se transmit din generație în generație.

Pornind de la această idee, cercetătorul s-a întrebat dacă și cultura funcționează într-un mod asemănător. Dacă genele se reproduc biologic, nu există oare și o unitate care se reproduce cultural?

Pentru a descrie acest fenomen, Dawkins a creat un cuvânt nou: „meme”.

Termenul provine din grecescul „mimeme”, care înseamnă „ceva ce este imitat”. Biologul a scurtat deliberat cuvântul astfel încât să rimeze cu „gene” („genă” în limba engleză). El observa, în același timp, că noul termen amintește și de cuvântul englezesc memory („memorie”) sau de francezul même („același”).

Ce însemna inițial un meme

În accepțiunea lui Dawkins, un meme reprezenta o unitate de transmitere culturală, adică orice idee, obicei sau comportament care se transmite prin imitație de la o persoană la alta.

Exemplele oferite în carte erau extrem de obișnuite:

melodii;

idei;

expresii populare;

moda vestimentară;

tehnici de fabricare a ceramicii;

metode de construcție.

Toate acestea puteau fi considerate meme, deoarece circulau între oameni, erau copiate și, uneori, modificate pe parcurs.

Ideile concurează la fel ca genele

Dawkins considera că selecția naturală nu este exclusiv un fenomen biologic. În opinia sa, orice lucru care poate fi copiat și transmis este supus unui proces asemănător.

La fel cum unele gene supraviețuiesc deoarece sunt eficiente, și unele idei rezistă deoarece sunt memorabile, ușor de transmis și suficient de atractive pentru a fi preluate de cât mai mulți oameni.

Biologul identifica trei caracteristici ale unui „meme” de succes:

longevitatea;

capacitatea de a se răspândi;

fidelitatea cu care este copiat.

În același capitol, Dawkins compara răspândirea ideilor cu propagarea unui virus – o analogie care avea să pară aproape profetică odată cu apariția internetului.

De la teorie științifică la cultura internetului

Timp de aproape două decenii după publicarea cărții, termenul „meme” a fost folosit aproape exclusiv în mediul academic.

Primele legături cu lumea online au apărut în 1994, când juristul american Mike Godwin, cunoscut pentru celebra „Lege a lui Godwin”, a folosit termenul într-un articol publicat în revista Wired pentru a descrie modul în care ideile circulau și se transformau pe Usenet, unul dintre precursorii forumurilor moderne.

Abia la mijlocul anilor 2000 cuvântul și-a căpătat sensul pe care îl cunoaștem astăzi.

Au apărut imaginile cu texte suprapuse, fotografiile modificate, reacțiile vizuale și șabloanele pe care utilizatorii le copiau și le adaptau în funcție de context. Exemple precum LOLcats, imaginile de tip Advice Animals sau fotografiile folosite pentru reacții au transformat termenul într-un fenomen global.

Astfel, „meme” a ajuns să desemneze aproape orice conținut care este copiat, modificat și redistribuit pe internet.

Richard Dawkins: internetul i-a schimbat sensul

Chiar autorul termenului a recunoscut că utilizarea modernă nu este complet greșită.

Într-un interviu acordat revistei Wired în 2013, Dawkins declara că sensul folosit pe internet este apropiat de cel pe care îl imaginase inițial și că un meme este, în esență, orice idee care devine virală.

Totuși, biologul a făcut o distincție importantă.

În teoria sa, modificările apăreau întâmplător, la fel cum mutațiile genetice apar în natură. Unele variante supraviețuiau, altele dispăreau.

Pe internet, însă, schimbările sunt intenționate. Utilizatorii modifică în mod deliberat imaginile, schimbă textele și adaptează glumele pentru diferite situații. Cu alte cuvinte, „mutațiile” nu mai sunt accidentale, ci sunt create conștient.

Din acest motiv, Dawkins a spus că meme-urile online reprezintă, într-un fel, o „deturnare” a conceptului original.

O teorie controversată

Ideea că informațiile culturale evoluează asemenea genelor a dat naștere unui nou domeniu de cercetare, numit memetică.

Cu timpul însă, numeroși cercetători au considerat că teoria nu poate fi demonstrată riguros prin metode științifice. Revista de specialitate Journal of Memetics și-a încetat activitatea în 2005, iar unii specialiști au susținut că analogia dintre gene și meme nu a produs rezultatele sperate.

Cu toate acestea, termenul a supraviețuit și a devenit mai popular decât teoria care l-a generat.

De ce un meme nu este același lucru cu un videoclip viral

Cercetătoarea Limor Shifman, una dintre cele mai importante specialiste în cultura digitală, atrage atenția asupra unei diferențe esențiale.

Un videoclip viral este distribuit în aceeași formă de milioane de ori.

În schimb, un meme este recreat permanent. Fiecare utilizator modifică imaginea, schimbă textul sau adaptează șablonul pentru o situație nouă. Tocmai această capacitate de transformare îl diferențiază de un simplu conținut viral.

Un cuvânt care a evoluat singur

Poate cea mai interesantă ironie este că termenul inventat de Richard Dawkins a făcut exact ceea ce descria teoria sa.

Cuvântul „meme” s-a desprins de sensul original, a fost preluat de milioane de oameni, modificat și reinterpretat până când a ajuns să însemne altceva decât intenționase autorul.

Astăzi, majoritatea celor care folosesc zilnic acest termen nu au citit niciodată The Selfish Gene și probabil nici nu știu că „meme” a fost inventat într-o carte despre gene și evoluție.

Într-un fel, chiar cuvântul „meme” a devenit...un meme.