Ce se știe despre bărbatul care a încercat să intre în Congresul SUA cu un pistol de semnalizare și două recipiente cu benzină

Bărbatul arestat marți, la Capitoliu, cu un pistol de semnalizare asupra sa, susține că voia să înainteze niște "documente" Congresului american, relatează presa internațională, citând autoritățile americane.

J. Thomas Manger, șeful poliției Capitoliului, a dat detalii în legătură cu acest suspect.

Potrivit acestui oficial, este vorba despre un bărbat alb, care a intrat la ora locală 12:20 (19:20 în România, n.r.) în Centrul pentru vizitatori al legislativului american.

Atunci când acest individ și-a depus jacheta și rucsacul pentru controlul de securitate, personalul de securitate a observat un obiect ce semăna cu o armă de foc și două recipiente care se aflau în rucsac.

De asemenea, agenții au sesizat un miros de benzină în proximitatea obiectelor suspectului, remarcând faptul că acest miros era mult mai puternic în rucsac. O sticlă aflată acolo conținea fie benzină, fie un accelerator de ardere.

Odată cu arestarea suspectului, poliția a recuperat de la acesta un pistol de semnalizare, o brichetă și o lanternă, precum și alte obiecte aflate în rucsac.

Individul avea la el documente și le-a spus polițiștilor că intenționa să le predea Congresului, a precizat Thomas Manger.

Our investigators tracked the suspect's previous movements and located his vehicle at 9th and Maryland Avenue, NE, which was just cleared. A press briefing will be outside the Capitol Visitor Center at First & East Capitol Street, NE, around 3 pm. https://t.co/f7UfSg4LjX