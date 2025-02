Cel puţin 9 oameni au murit în urma inundaţiilor devastatoare din Statele Unite. Donald Trump a declarat stare de urgenţă

Cel puţin nouă oameni au murit în urma inundaţiilor devastatoare, care s-au produs în sud-estul Statelor Unite după furtuna violentă din acest weekend. Potrivit presei de peste ocean, peste 1.000 de persoane din Kentucky au fost evacuate din calea apelor care au ajuns în locuinţe şi au blocat numeroase drumuri. Iar aproape 40.000 de case din Kentucky au rămas fără curent electric. Donald Trump a declarat stare de urgenţă la solicitarea autorităţilor locale.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat într-un comunicat că opt oameni, printre care se află şi un copil de şapte ani, şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor provocate de precipitaţiile puternice, a titrat BBC. Oficialul a menţionat că există şanse ca bilanţul victimelor să se modifice.

Conform presei internaţionale, echipele de salvare din Kentucky au intervenit la 1.000 de cazuri în doar 24 de ore. Mulţi dintre oameni au rămas blocaţi în maşini, întrucât drumurile au fost transformate în râuri de ploile torenţiale. Andy Beshear i-a îndemnat pe localnici "să stea departe de drumuri acum şi să rămână în viaţă".

"Râul pare mai mare decât l-am văzut vreodată în viaţa mea, iar eu am 45 de ani", a mărturisit pastorul Jason Johnson pentru Northern Kentucky Tribune.

