China o invită pe Katie Zacharia să mai vină în vizită, după ce a spus că țara „nu are toalete ca lumea”

Katie Zacharia. Sursa foto: Profimedia Images

China a invitat-o pe Katie Zacharia, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe pentru numai cinci zile, să viziteze mai des țara, după ce aceasta a afirmat într-un interviu recent că în China nu există „toalete ca lumea”.

Zacharia, care a fost concediată de președintele Donald Trump la mai puțin de o săptămână după ce a preluat funcția, în urma unui val de controverse, a fost criticată pentru declarațiile făcute joi despre toaletele din China, într-o discuție cu podcasterul de extremă dreapta Jack Posobiec.

„Îmi amintesc foarte clar că, tocmai întoarsă din China, mă gândeam: cum poate China să fie următoarea țară care se ridică? Nici măcar nu au toalete ca lumea”, a spus ea, în timp ce vorbea despre percepția existentă înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, potrivit căreia perioada de glorie a Americii se încheiase, iar China era în ascensiune.

Întrebată vineri despre aceste declarații, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a răspuns ironic: „Este binevenită să vină și să vadă China mai des, atunci când va avea ocazia”.

Pe Weibo, una dintre cele mai populare platforme sociale din China, comparată adesea cu X, mulți utilizatori au descris comentariile lui Zacharia drept „prostești”, în timp ce alții au admis că, în urmă cu aproximativ un deceniu, unele toalete nu se ridicau la standardele actuale.

De când și-a reformat și deschis economia, la sfârșitul anilor 1970, China a avansat rapid până la statutul de a doua cea mai mare economie a lumii. Sute de milioane de oameni au ieșit din sărăcie, iar țara s-a transformat profund. Cu toate acestea, diferențele de dezvoltare rămân mari, mai ales între orașe și zonele rurale sau izolate.

Perioada petrecută de Zacharia în China a fost doar unul dintre episoadele din cariera sa care au atras atenția intensă a presei după numirea sa scurtă și tumultuoasă în funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe.

Un oficial de la Casa Albă declarase anterior pentru CNN că Zacharia a locuit în China împreună cu soțul ei.

Pe profilul său de LinkedIn, Zacharia spune că a lucrat timp de aproape doi ani, începând din 2011, ca „associate” în echipa de practică internațională a Zhong Lun, una dintre cele mai mari firme de avocatură din China, cu sediul la Beijing.

Zacharia a declarat, într-un comunicat, că a „practicat dreptul tranzacțional internațional, având toate acreditările necesare”.

Potrivit Ministerului Justiției din China, doar cetățenii chinezi pot obține licență pentru a practica avocatura în această țară, astfel că nu este clar ce fel de acreditare ar fi putut avea Zacharia.