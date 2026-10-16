Purtătoarea de cuvânt a lui Trump: „Cum adică China e următoarea țară care se profilează la orizont? Nici măcar nu au toalete ca lumea”

1 minut de citit Publicat la 10:30 16 Oct 2026 Modificat la 10:30 16 Oct 2026

Katie Zacharia, Donald Trump. sursa foto: Getty

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, numită în funcție în urmă cu mai puțin de o săptămână, a declarat că China nu avea „toalete ca lumea”, într-un interviu difuzat joi, scrie Euronews.

Zacharia, în vârstă de 41 de ani, se află deja sub lupa criticilor din cauza calificărilor sale juridice, după ce a dat un răspuns neconcludent despre locul în care a promovat examenul de barou, o condiție obligatorie pentru a profesa avocatura în Statele Unite.

Purtătoarea de cuvânt, care a locuit anterior în China, și-a amintit în interviu că, în 2016, percepția era că China urma să depășească în curând Statele Unite.

„Ni se spunea tuturor că Hillary (Clinton) o să câștige. Că zilele de aur sau zilele de glorie ale Americii se terminaseră. Că China se profila la orizont”, i-a spus Zacharia influencerului de dreapta Jack Posobiec.

„Îmi amintesc foarte clar, abia venisem din China, și mă gândeam: «Cum adică China e următoarea țară care se profilează la orizont? Nici măcar nu au toalete ca lumea»”, a adăugat ea.

Autoritățile chineze nu au transmis imediat niciun comentariu.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri cu „relația excelentă” pe care o are cu președintele chinez Xi Jinping.

În cadrul unui summit desfășurat în septembrie la Washington, cei doi lideri au discutat subiecte care au mers de la inteligența artificială și comerț până la războiul blocat din Iran și au confirmat că se vor întâlni pentru a treia și a patra oară anul acesta.

Zacharia a susținut marți prima sa conferință de presă la Casa Albă și a răspuns la întrebările a doar trei jurnaliști.

Ea i-a succedat lui Karoline Leavitt, o susținătoare loială a lui Trump și o purtătoare de cuvânt adesea combativă, care a demisionat în august pentru a se ocupa de copiii ei.