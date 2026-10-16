Continuă controversele în jurul noii purtătoare de cuvânt a lui Trump. Katie Zacharia n-a luat examenul de Barou, dar își spune avocată

2 minute de citit Publicat la 12:29 16 Oct 2026 Modificat la 12:30 16 Oct 2026

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, în prima ei zi de muncă la Casa Albă, 12 octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a declarat joi că nu a promovat examenul de intrare în Barou, după ce a fost supusă unor întrebări privind cariera sa juridică de dinainte de a deveni principala purtătoare de cuvânt a președintelui american Donald Trump, relatează Reuters, citat de Agerpres. Cu toate acestea, Katie Zacharia a distribuit cel puțin 15 postări pe rețelele sociale în care președintele american o numea „avocat” în ultimii doi ani, relatează CNN.

Potrivit CNN, cel puțin una dintre aceste postări a fost ștearsă între timp, dar postările analizate de jurnaliști arată că aceasta și-a promovat titlul pe ambele platforme. De asemenea, ea s-a prezentat în repetate rânduri ca avocată în cadrul aparițiilor sale la televiziune și în podcasturi, potrivit unei analize a transcrierilor interviurilor.

Postările ridică noi întrebări cu privire la modul în care Zacharia și-a prezentat public calificările juridice după absolvirea Facultății de Drept Caruso a Universității Pepperdine în 2011.

În interviurile acordate publicațiilor The New York Times și Real America’s Voice, Zacharia a spus că s-a consultat cu președintele Universității Pepperdine și cu alte persoane despre modul în care ar trebui să-și prezinte calificările înainte de aparițiile televizate.

Potrivit acesteia, i s-a spus că poate folosi termenul „lawyer” (avocat), dar nu și termenii „attorney” sau „esquire”, care sugerează un statut profesional specific în sistemul juridic american.

O sursă apropiată acesteia a precizat că distribuirea postărilor pe rețelele sociale nu a avut scopul de a susține folosirea titlului de „attorney”.

„Nu ați promovat examenul de admitere în barou, așa este?”, a fost ea întrebată în cadrul unui interviu difuzat joi seara în emisiunea „Hannity” de la Fox News.

„Corect”, a răspuns ea, adresându-se moderatorului Sean Hannity.

„Nu am făcut-o”, a spus ea, când Hannity a întrebat dacă a susținut vreodată examenul de admitere în barou a doua oară.

De asemenea, întrebată de postări, aceasta a răspuns că:

„Cred că erau redistribuiri, iar eu am clarificat situația și am precizat că nu susțineam acel titlu, ci doar redistribuisem o postare în care îi fusese atribuit”, a declarat Zacharia joi seara pentru Fox News.

Conform Universității Pepperdine, Zacharia a obținut diploma în drept la această instituție în 2011. Aproape toți avocații autorizați din SUA obțin mai întâi o diplomă în drept, însă absolvenții facultăților de drept nu pot profesa legal în SUA fără a fi admiși, în prealabil, în Baroul unui stat.

Marți, în cadrul primei sale conferință de presă, ea a răspuns la întrebările a doar trei jurnaliști, înainte de a încheia evenimentul în mai puțin de 15 minute. Prestația sa a fost criticată de unii comentatori media și analiști politici, deși Trump le-a declarat jurnaliștilor că i s-a „părut că s-a descurcat foarte bine”.

Întrebată despre prestația sa, ea a răspuns: „Am simțit că m-am ridicat la înălțimea provocării susținând această conferință de presă, Sean, având la dispoziție foarte puțin timp pentru pregătire”.

De asemenea, „Campaign for Accountability”, o organizație de supraveghere, a solicitat Baroului Statului California să investigheze dacă Zacharia și-a prezentat în mod eronat calificările juridice.