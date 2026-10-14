Moment stânjenitor la Casa Albă. Noua purtătoare de cuvânt a fost întrebată unde a absolvit Baroul. Katie Zacharia: "În China"

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, în prima ei zi de muncă la Casa Albă, 12 octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a ajuns deja în mijlocul unei controverse după ce a declarat că a promovat examenul de barou când s-a mutat în China, fără să precizeze unde anume. Declarația vine după prima ei conferință de presă, descrisă ca "dezastruoasă" de mai mulți consilieri ai lui Donald Trump. Potrivit CNN, unii oficiali se întreabă deja cât timp își va mai păstra postul.

Un jurnalist l-a întrebat pe Trump, marți, în ce stat a dat Zacharia examenul de barou. Președintele s-a întors spre ea: "În ce stat?". Zacharia a răspuns că s-a mutat în China. Când a anunțat numirea, Trump o prezentase drept "avocată", iar ea însăși s-a descris de mai multe ori așa.

Katie Zacharia is asked which state she passed the bar exam in. Her answer: “China.” https://t.co/U3GJMk85Hd — Evan (@daviddunn177) October 13, 2026

South China Morning Post (SCMP) a căutat-o în registrele avocaților din New York, Washington, California, Texas și Florida, dar nu a găsit-o. Nici jurnalistul independent Judd Legum nu a găsit vreo dovadă că ar fi avocat în vreun stat american. CNN a ajuns la aceeași concluzie pentru statele în care Zacharia a locuit și a lucrat după facultate.

› Vezi galeria foto ‹

Baroul din California a confirmat că nu are nicio evidență ca ea să fi primit licență de avocat, nici sub numele Zacharia, nici sub numele de dinainte de căsătorie, Black. Instituția a precizat că poate confirma doar dacă cineva a promovat examenul, nu și dacă l-a susținut.

Promovarea examenului și primirea licenței sunt însă două etape diferite. Verificările nu arată dacă Zacharia a trecut sau nu examenul.

Nici răspunsul despre China nu lămurește lucrurile. Nu este clar dacă Zacharia s-a referit la momentul în care a dat examenul sau la țara în care s-a calificat. În 2011, când a început să lucreze la Beijing, examenul pentru avocați din China putea fi susținut doar de cetățeni chinezi. În plus, faptul că lucrezi la o firmă de avocatură chineză nu înseamnă că ai licență în China.

Potrivit profilului de LinkedIn, Zacharia a lucrat între 2011 și 2013 la Zhong Lun, una dintre cele mai mari firme de avocatură din China. SCMP a cerut firmei detalii despre rolul ei, dar nu a primit răspuns.

Un oficial al Casei Albe a explicat pentru CNN și NBC News că Zacharia s-a mutat în China după facultate, împreună cu soțul ei, care lucra pentru o firmă americană de investiții. Acolo s-ar fi ocupat de tranzacții internaționale. Oficialul nu a spus însă dacă ea a promovat examenul de barou. Zacharia a declarat pentru NewsNation că a profesat cu "toate acreditările necesare", fără alte detalii.

Zacharia a absolvit Dreptul la Universitatea Pepperdine. A fost purtătoare de cuvânt la Departamentul pentru Securitate Internă, consilier juridic la Fix California, o organizație fondată de Ric Grenell, apropiat al lui Trump, și consilier de comunicare la Trump Media & Technology Group. A fost numită în funcție săptămâna trecută.

Katie Zacharia, noua secretară de presă a Casei Albe, a susținut marți, 13 octombrie, prima sa conferință de presă în această funcție, de purtător de cuvânt în echipa președintelui american Donald Trump.

Comentatoare conservatoare și fostă consilieră de comunicare a companiei care deține rețeaua Truth Social, Zacharia și-a început activitatea la noul loc de muncă direct sub lupa opinie publice, după ce CNN a dezvăluit o serie de mesaje controversate pe care le-a publicat în trecut pe rețelele sociale, unele dintre ele promovând teorii ale conspirației și acuzații nefondate la adresa unor personalități publice. O parte din ele au fost șterse între timp.

Donald Trump a anunțat numirea lui Katie Zacharia săptămâna trecută, încredințându-i responsabilitatea de a comunica pozițiile și deciziile administrației sale în relația cu presa. Zacharia o înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit funcția în august, după nașterea celui de-al doilea copil. În perioada de tranziție, Casa Albă a apelat la alți oficiali ai administrației pentru a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

În noua sa funcție, Zacharia va trebui să gestioneze relația administrației cu presa într-o perioadă politică sensibilă, înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului. Experiența sa de comentatoare conservatoare și apropierea de compania media a lui Trump îi oferă o poziție familiară în comunicarea politică, însă dezvăluirile privind mesajele sale anterioare au adus deja în prim-plan întrebări despre declarațiile pe care le-a făcut în trecut.