Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, a susținut prima ei conferință de presă. Ce se știe despre blonda controversată

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, la prima ei conferință de presă de la Casa Albă, 13 octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Katie Zacharia, noua secretară de presă a Casei Albe, a susținut marți, 13 octombrie, prima sa conferință de presă în această funcție, de purtător de cuvânt în echipa președintelui american Donald Trump. Comentatoare conservatoare și fostă consilieră de comunicare a companiei care deține rețeaua Truth Social, Zacharia și-a început activitatea la noul loc de muncă direct sub lupa opinie publice, după ce CNN a dezvăluit o serie de mesaje controversate pe care le-a publicat în trecut pe rețelele sociale, unele dintre ele promovând teorii ale conspirației și acuzații nefondate la adresa unor personalități publice. O parte din ele au fost șterse între timp.

De la comentatoare conservatoare la purtătoarea de cuvânt a Casei Albe

Donald Trump a anunțat numirea lui Katie Zacharia săptămâna trecută, încredințându-i responsabilitatea de a comunica pozițiile și deciziile administrației sale în relația cu presa.

Zacharia și-a început oficial activitatea luni, 12 octombrie, și a asistat de pe margine la discuțiile președintelui cu reporterii, înainte ca acesta să plece de la Casa Albă într-o deplasare de campanie în Ohio. Prima sa conferință de presă a fost marți, 13 octombrie, la ora locală 9:30.

› Vezi galeria foto ‹

Înainte de a ajunge în această funcție, Zacharia a lucrat ca și consilieră de comunicare pentru Trump Media & Technology Group, compania care deține Truth Social, rețeaua socială folosită de președintele american.

Ea este, de asemenea, comentatoare conservatoare și a apărut în spațiul media american, unde și-a exprimat opiniile politice. Experiența sa în comunicarea politică și în susținerea publică a pozițiilor conservatoare a făcut-o o prezență familiară în cercurile apropiate de Trump.

Zacharia o înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit funcția în august, după nașterea celui de-al doilea copil. În perioada de tranziție, Casa Albă a apelat la alți oficiali ai administrației pentru a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

White House: My president—excuse me, my husband. That’s a good one. https://t.co/iO1dzrKx5j — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Mesajele controversate dezvăluite de CNN

Numirea lui Zacharia a atras atenția și asupra activității sale anterioare pe rețelele sociale. O analiză realizată de echipa CNN KFile a identificat postări în care aceasta a răspândit acuzații nefondate de pedofilie la adresa unor personalități democrate și a unor reprezentanți ai industriei de divertisment.

Potrivit CNN, unele dintre mesajele publicate în 2022 promovau teorii ale conspirației legate de presupuse rețele de abuz sexual asupra copiilor, în care ar fi fost implicate persoane influente din politică și de la Hollywood.

Printre țintele acestor postări s-a numărat John Podesta, fost șef de campanie al lui Hillary Clinton, care a fost asociat în mod fals cu teoria conspirației cunoscută sub numele de „Pizzagate”. Aceasta susținea, fără dovezi, că personalități democrate ar fi coordonat o rețea de exploatare sexuală a copiilor dintr-o pizzerie din Washington.

Zacharia a distribuit și mesaje care descriau elitele de la Hollywood drept persoane implicate în pedofilie și canibalism. CNN a identificat, de asemenea, o postare distribuită de aceasta care relua o teorie falsă despre fostul președinte Barack Obama, soția sa, Michelle Obama, și moartea comedianei Joan Rivers.

Aceste afirmații nu erau susținute de dovezi.

A criticat administrația Trump și a cerut măsuri dure împotriva migranților

Analiza CNN a identificat și mesaje șterse ulterior, în care Zacharia critica direcția administrației pe care urmează acum să o reprezinte.

Într-o postare, aceasta avertiza că republicanii ar putea suferi pierderi electorale importante la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026, folosind termenul „bloodbath”, care poate fi tradus prin „dezastru electoral”.

În alte mesaje publicate în iunie 2025, Zacharia a susținut suspendarea dreptului migranților de a contesta în instanță legalitatea detenției lor, invocând excepția constituțională referitoare la rebeliune sau invazie. Dreptul la habeas corpus oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a solicita unui judecător să verifice legalitatea detenției.

CNN a identificat și o postare ștearsă în care Zacharia distribuise un mesaj ce acuza Departamentul de Justiție că protejează persoane implicate în scandalul Jeffrey Epstein.

Dezvăluirile evidențiază contrastul dintre unele dintre opiniile exprimate de Zacharia în trecut și rolul pe care îl ocupă acum în echipa prezidențială.

Cum a reacționat Katie Zacharia la dezvăluiri

Întrebată de CNN despre mesajele sale anterioare, Katie Zacharia a răspuns printr-o declarație în care și-a exprimat susținerea pentru președinte și agenda administrației.

„Sunt recunoscătoare că am ocazia să îl servesc pe președintele Trump în calitate de secretară de presă și voi comunica în mod consecvent și eficient agenda sa de succes.”

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a apărat, la rândul său, numirea acesteia, descriind-o drept un plus important pentru echipa prezidențială. El a afirmat că Zacharia este bine pregătită pentru funcție și că va contribui la informarea publicului american despre activitatea administrației.

Nici Zacharia, nici Casa Albă nu au răspuns în mod direct la acuzațiile și afirmațiile concrete din postările identificate de CNN.

În noua sa funcție, Zacharia va trebui să gestioneze relația administrației cu presa într-o perioadă politică sensibilă, înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului. Experiența sa de comentatoare conservatoare și apropierea de compania media a lui Trump îi oferă o poziție familiară în comunicarea politică, însă dezvăluirile privind mesajele sale anterioare au adus deja în prim-plan întrebări despre declarațiile pe care le-a făcut public în trecut.