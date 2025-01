Cine este Naomi Seibt, influensărița blondă de 24 de ani care l-a convins pe Elon Musk să susțină extrema dreaptă germană

O postare pe X, urmată de un schimb de replici în mesageria privată, comentarii reciproce la postările pe rețeaua socială și un test-drive cu o mașină Tesla. Așa a înflorit legătura lui Elon Musk cu o susținătoare a extremei drepte din Germania. Miliardarul, care este tot mai implicat în politica europeană, ar fi apelat la tânăra de 24 de ani în mai multe rânduri cu întrebări privitoare la politica germană. În paralel, i-a amplificat conținutul online interacționând cu postările ei în mod frecvent.

Cei doi au făcut cunoștință în mediul online, pe rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, relatează Reuters. Era luna iunie.

Naomi Seibt a așteptat închiderea votului pentru alegerile europarlamentare ca să îi anunțe pe cei peste 300 de mii de urmăritori ai săi că a votat cu AfD, partid de extremă dreaptă. O oră mai târziu, Elon Musk reacționa la postarea ei.

„De ce există așa o reacție negativă la adresa AfD?”, a întrebat-o miliardarul, public.

A urmat apoi un mesaj privat, a spus Seibt pentru Reuters, dar nu le-a permis jurnaliștilor să vadă ce i-a scris cel mai bogat bărbat din lume.

„I-am explicat că AfD nu este similar cu ideologia nazistă sau cu Hitler, ci este o mișcare liberal naționalistă similară celei din secolul 19, în care voiau să fie liberi de un regim autoritar în propria lor țară”, a spus tânăra de 24 de ani.

Elon Musk i-ar fi răspuns cu o memă amuzantă despre imperiul roman, susține Seibt.

De când a întrebat-o pe Naomi Seibt despre AfD în luna iunie, Musk a interacționat cu postările ei 40 de ori, ceea ce a plasat-o pe tânără într-un grup select de influenceri europeni urmăriți de Elon Musk, potrivit unei analize Reuters. În toată această perioadă, susține tânăra, Musk i-a trimis mai multe mesaje în care i-a pus întrebări referitoare la politica germană.

Musk, care are peste 211 milioane de următori pe X, nu a dat curs solicitărilor Reuters pentru un punct de vedere, astfel că agenția de presă nu a putut stabili cu certitudine cât de mult i-a influențat Seibt gândirea.

Indicii că ar avea o relație apropiată au apărut și când tânăra a povestit pe X că a testat o mașină Tesla care se conduce singură. Naomi Seibt a descris experiența drept „cea mai tare” din viața ei.

Tânăra a spus că a fost un sentiment „suprarealist și revoluționar” să se afle într-o mașină cu o tehnologie atât de avansată și a prezis că viitorul mașinilor va fi schimbat dramatic de tehnologia Tesla.

SELF-DRIVING TESLA FIRST EXPERIENCE❗️



Best Uber ride of my life: I got to witness first-hand how the new Tesla manages to maneuver around obstacles and steer the wheel automatically.



This technology will revolutionize the market, no one can come close. Respect, @elonmusk! pic.twitter.com/CuMJtdsVbU