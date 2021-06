Reacția furioasă a lui Cristiano Ronaldo după eliminarea de la EURO 2020

Campionii europeni en-titre au fost învinși cu 1-0 de Belgia la Sevilla, în urma unui gol uimitor a lui Thorgan Hazard, spre finalul primei reprize.

Una peste alta, a fost o întâlnire incredibil de frustrantă pentru selecționata Portugalia, iar talismanul Cristiano Ronaldo a avut o ieșire nervoasă foarte controversată după fluierul final.

El a fost surprins cum a aruncat cu banderola, în careul adversarilor, în timp ce fundașii celebrau calificarea împreună cu portarul Belgiei.

Totodată, în timp ce se îndrepta spre tunel, atacantul de la Juventus - care a care nu a putut să treacă de apărarea experimentată a Belgiei - a aruncat banderola de căpitan pe gazon, iar apoi a lovit-o cu piciorul.

Incidentul a fost surprins de un fan care a fost prezent pe arena Estadio de la Cartuja.

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1