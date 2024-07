Cum a supraviețuit pilotul avionului prăbușit în Nepal. Toți ceilalți pasageri au murit

Pilotul care a supraviețuit accidentului aviatic din Nepal a scăpat cu viață după ce cabina avionului s-a rupt de restul aeronavei, cu câteva secunde înainte ca aceasta să fie cuprinsă de flăcări, scrie BBC.

Căpitanul Manish Ratna Shakya, singurul supraviețuitor al dezastrului care a ucis 18 persoane pe aeroportul din Kathmandu, se află în spital, iar potrivit informațiilor publicate în presă a vorbit cu familia sa.

Salvatorii au declarat pentru BBC că au ajuns la pilot în timp ce flăcările se apropiau de secțiunea din cabina aeronavei secționată de un container de care avionul s-a lovit în momentul prăbușirii.

„A avut dificultăți în a respira. Am spart geamul și l-am scos imediat afară”, a declarat ofițerul de poliție, Dambar Bishwakarma.

„Avea sânge pe toată fața când a fost salvat, dar l-am dus la spital conștient”, a adăugat el.

Ministrul aviației civile din Nepal, Badri Pandey, a descris cum aeronava a virat brusc la dreapta când a decolat de pe aeroport, înainte de a se prăbuși în partea de est a pistei.

Imaginile arată aeronava în flăcări care traversează o parte a aeroportului înainte să cadă într-o vale.

BREAKING ?



Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu Nepal



The Pokhara-bound plane, carrying 19 people including the crew, met with the accident around 11 am#NepalPlaneCrash #Nepal #planecrash #nepalcrash #Saurya #plane pic.twitter.com/z6y9SbjGzt