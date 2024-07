Un avion a luat foc și s-a prăbușit în Nepal. Cel puțin 18 morți

O aeronavă Saurya Airlines s-a prăbușit, miercuri, în timpul decolării pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, relatează presa națională.

Aeronava, cu destinația Pokhara, s-a prăbușit după ce a ieșit de pe pistă, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului.

La bordul său se aflau 19 persoane, inclusiv membrii echipajului.

Conform informațiilor preliminare, echipele de intervenție au recuperat 18 cadavre de la locul tragediei.

Potrivit presei din Nepal, căpitanul aparatului ar fi supraviețuit inițial, fiind transportat de urgență la spital.

Martorii oculari spun că, în timp ce încerca să decoleze de la capătul sudic al pistei aeroportului, avionul s-a răsturnat brusc, iar vârful aripii a lovit solul.

Aeronava a luat foc imediat și apoi s-a prăbușit într-o râpă de pe partea estică a pistei, între un hangar și stația radar.

Imagini care au surprins momentul au apărut în scurt timp pe rețelele sociale.

Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff in Tribhuvan International Airport, Kathmandu. 19 people were aboard the Pokhara-bound plane. pic.twitter.com/XaoT7s7FCZ

Saurya Airlines Bombardier CRJ 200 crashed on departure from VNKT / KTM - KATHMANDU, NEPAL enroute to VNPK / PKR

POKHARA, NEPAL as alleged ferry flight with employees onboard. ? pic.twitter.com/ean60T5rZX