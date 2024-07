Curg banii pentru Kamala Harris: a înregistrat donații-record într-o singură zi. Cine ar putea fi vicepreședintele său

Kamala Harris se îndreaptă către o nominalizare prezidențială aparent fără rivali în interiorul Partidului Democrat din SUA. În plus, vicepreședintele Statelor Unite, sprijinit de Joe Biden să intre în cursa pentru Casa Albă, a reușit să impulsioneze încrederea donatorilor de campanie, relatează presa internațională.

Harris s-a asigurat de sprijinul lui Gretchen Whitmer, guvernatoarea din Michigan, considerată una dintre potențialele rivale la nominalizarea prezidențială.

Whitmer a anunțat că-i va fi co-președinte de campanie lui Harris.

"Astăzi, sunt nu doar bucuroasă să o susțin pe Kamala Harris pentru funcția de Președinte al Statelor Unite, ci sunt și mândră să-i fiu copreședinte de campanie. Cu vicepreședintele Harris, alegătorii din Michigan au un candidat pe care se pot bizui pentru a le reduce costurile, pentru a le proteja libertățile şi pentru a construi o economie care funcționează pentru cei ce muncesc.

Donald Trump este un infractor condamnat care alimentează violența, care a răsturnat decizia Wade vs Roe (referitoare la dreptul la avort, n.r.) și care a dus economia noastră la pământ. Nu-l putem lăsa să se apropie de Casa Albă. Vicepreședinte Harris, aveți tot sprijinul meu. Haideți să câștigăm", a scris guvernatoarea din Michigan într-un mesaj postat luni pe X.

În afară de Whitmer, alți trei guvernatori de state unde Harris trebuie să învingă pentru a câștiga, în cele din urmă, președinția și-au anunțat, luni, sprijinul pentru candidatura actualului vicepreședinte al SUA. Este vorba despre Tim Walz (Minnesota), Tony Evers (Wisconsin) şi J.B. Pritzker (Illinois).

Aceștia s-au raliat altor guvernatori democrați care s-au exprimat în acest sens încă de duminică: Andy Beshear (Kentucky), Roy Cooper (Carolina de Nord), Gavin Newsom (California) şi Josh Shapiro (Pennsylvania).

Şi fosta primă-doamnă şi secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, care a candidat împotriva lui Donald Trump în 2016, şi-a reiterat, luni, sprijinul pentru Kamala Harris.

I've known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.



But she can't do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL