Danemarca elimină testele de competență parentală aplicate în Groenlanda, prin care erau luați copiii din familiile inuite

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat de mult timp aceste teste ca fiind inadecvate. Foto: Getty Images

Danemarca a anunțat că renunță la utilizarea unor teste extrem de controversate de „competență parentală” pentru familiile groenlandeze, pe fondul furiei provocate de modul în care acestea au fost utilizate de regulă pentru persoanele cu origini inuite, ducând adesea la separarea copiilor de părinții lor, notează The Guardian.

Militanții avertizează de ani de zile cu privire la impactul discriminatoriu al testelor psihometrice utilizate în anchetele daneze privind protecția copilului - cunoscute sub numele de FKU. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat de mult timp aceste teste ca fiind inadecvate din punct de vedere cultural pentru locuitorii Groenlandei și pentru alte minorități care trăiesc în Danemarca, care a condus cândva insula arctică ca pe o colonie și continuă să controleze politica sa externă și de securitate.

După săptămâni de tensiuni crescute între Copenhaga și Nuuk, provocate de promisiunea lui Donald Trump de a prelua teritoriul autonom pentru SUA, guvernul danez a anunțat că a fost de acord să pună capăt utilizării testelor psihologice standardizate în cazurile privind copiii din familiile cu origine groenlandeză.

„A fost pus la îndoială dacă un test psihologic standardizat ia suficient în considerare cultura și limba groenlandeză”, se spune în comunicat. „Prin urmare, guvernul [danez] și guvernul groenlandez au convenit să elimine utilizarea testelor psihologice standardizate în cazurile de copii cu familii de origine groenlandeză la evaluarea competenței parentale.”

Declarația marchează o răsturnare semnificativă a politicii privind testele, care au făcut obiectul unei atenții reînnoite la sfârșitul anului trecut, după cazul extrem de mediatizat al Keirei Alexandra Kronvold, a cărei separare de copilul ei la doar două ore după naștere, în noiembrie, a stârnit o indignare generală și o serie de proteste continue la Copenhaga și Nuuk.

Atunci, ministrul danez al afacerilor sociale și al locuințelor, Sophie Hæstorp Andersen, s-a abținut de la o interdicție, solicitând doar municipalităților să „ia în considerare încetarea utilizării testelor criticate”.

Cu toate acestea, săptămâna trecută, ea a declarat că guvernul danez a ascultat „îngrijorările serioase” exprimate cu privire la teste și a propus o alternativă sub forma unei unități speciale cu expertiză culturală groenlandeză, care „în viitor va asista municipalitățile” în astfel de cazuri.

Institutul danez pentru drepturile omului a declarat în 2022 că, întrucât testele nu au fost adaptate pentru a lua în considerare diferențele culturale, părinții groenlandezi „riscă să obțină scoruri scăzute la teste, astfel încât să se concluzioneze, de exemplu, că au capacități cognitive reduse, fără să existe dovezi reale în acest sens.

„Astfel de erori potențiale de apreciere pot avea consecințe profunde atât pentru copii, cât și pentru părinți, deoarece, în cazuri extreme, pot contribui la îndepărtarea forțată a unui copil.”

Louise Holck, directorul Institutului danez pentru drepturile omului, a declarat luni că salută decizia de a le elimina, adăugând: „Aceste teste nu țin cont de barierele lingvistice și de diferențele culturale, riscând evaluări incorecte ale părinților groenlandezi”.

Alții au pus sub semnul întrebării momentul ales, care vine la scurt timp după ce Trump a declarat că achiziționarea Groenlandei ar fi o „necesitate absolută” pentru SUA, iar fiul său, Donald Trump Jr, a efectuat o vizită în teritoriu.

Aka Hansen, un regizor inuit care a organizat protestele, a declarat: „Este o mare surpriză pentru noi că dintr-o dată sunt capabili să facă modificări la lege. Ar fi trebuit de mult timp și trebuie să ne asigurăm că fiecare caz va fi reevaluat de o echipă de inuiți, pentru a ne asigura că copiii noștri au o șansă corectă.”

Ea s-a întrebat dacă anunțul ar fi fost făcut dacă nu ar fi fost vizita lui Trump Jr, adăugând: „Mă tem că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă el nu ar fi venit aici”.

De când Trump a făcut avansurile, Copenhaga a accelerat diplomația la Washington și și-a schimbat rapid tonul în ceea ce privește Groenlanda.

Într-o dezbatere televizată de duminică seara, difuzată atât în Danemarca, cât și în Groenlanda, Múte Egede, prim-ministrul groenlandez, a declarat că teritoriul autonom s-a „săturat” să i se spună că ar trebui să fie recunoscător față de Copenhaga pentru că a fost „un bun stăpân colonial”. Dacă Danemarca s-ar fi comportat mai bine față de groenlandezi, a adăugat el, poate că aceștia nu ar mai fi dezbătut viitorul insulei.

Ca răspuns la anunțul privind eliminarea testelor parentale, Aqqaluaq B Egede, ministrul groenlandez pentru copii, tineret, educație, cultură, sport și biserică, a declarat: „Sunt foarte mulțumit că guvernul danez este de acord cu Naalakkersuisut [guvernul groenlandez] să îndeplinească o dorință sinceră a Naalakkersuisut și a populației groenlandeze. A fost un proces pe termen lung pentru a ne atinge obiectivul de a opri utilizarea testelor psihologice în examinările competenței parentale ale familiilor groenlandeze din Danemarca.”

El a mai spus că guvernul danez a fost de acord să reevalueze cazurile în care testele psihologice ar fi putut duce la plasarea greșită a copiilor groenlandezi.

În declarația sa, Hæstorp Andersen a spus: „Îndepărtarea unui copil de acasă este unul dintre cele mai intruzive lucruri care i se pot întâmpla unei familii. Guvernul Groenlandei a exprimat îngrijorări serioase cu privire la abordarea cazurilor de copii care implică familii cu origini groenlandeze.

„Noi, cei din guvern, am ascultat această îngrijorare. Acum am găsit o soluție bună și comună, prin care înlocuim utilizarea testelor psihologice standardizate cu o unitate specială care are expertiză în limba și cultura groenlandeză. Sper că această soluție le va reda pacea și securitatea groenlandezilor din Danemarca.”

Guvernul a declarat că un proiect de lege va fi prezentat „cât mai curând posibil” și a planificat intrarea în vigoare a noii legi „nu mai târziu de 1 mai 2025”.