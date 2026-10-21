Danemarca oferă un împrumut de peste 100 de milioane de dolari startup-ului ucrainean care produce racheta de croazieră Flamingo

1 minut de citit Publicat la 20:31 21 Oct 2026 Modificat la 20:33 21 Oct 2026

În Danemarca se va construi o fabrică unde se va produce combustibilul necesar viitoarelor rachete ale Ucrainei. În imagine o rachetă de croazieră Flamingo, produsă de compania ucraineană Fire Point. Foto: Profimedia Images

Danemarca va garanta un împrumut de 750 de milioane de coroane (echivalentul a circa 112,6 milioane de dolari) către filiala daneză a producătorului ucrainean de drone și rachete Fire Point, care produce racheta de croazieră Flamingo, a declarat miercuri guvernul de la Copenhaga, informează Reuters.

Împrumutul este garantat de statul danez, deoarece războiul din Ucraina împiedică compania Fire Point să se împrumute în condiții normale în Danemarca, a spus guvernul danez.

Finanțarea va fi direcționată prin fondul danez de export și investiții EIFO.

Autoritățile daneze anunțaseră de anul trecut că producătorul ucrainean de armament Fire Point ar urma să înceapă producția, în Danemarca, a combustibilului pentru rachetele cu rază lungă ale Ucrainei.

Prin mutarea producției în străinătate, Ucraina își poate proteja lanțul de aprovizionare de atacurile rusești, a spus ministrul danez al apărării Jeppe Bruus.

Noua rachetă ucraineană Flamingo este realizată de compania Fire Point din Kiev și cântărește 6.000 kg, de patru ori mai mult decât racheta de croazieră americană Tomahawk.

Flamingo ar urma să transporte la țintă o încărcătură explozivă de 1.000 de kilograme, pe o distanță de 3.000 de kilometri, fiind ghidată prin satelit și beneficiind și de sisteme complementare, de navigație inerțială. Racheta atinge o viteză de 950 km/h și are un plafon maxim de zbor de 5.000 de metri.

Uzina din Danemarca unde se va produce combustibilul pentru rachetele ucrainene ar urma să fie funcțională până la sfârșitul anului 2027. Fire Point a semnat acorduri cu mai multe de companii europene de apărare pentru sisteme de radar, ghidare și altele, în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului antirachetă Freyia, ceea ce se dorește a deveni o alternativă la actualul sistem antiaerian și antirachetă Patriot.