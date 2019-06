Dezastru în SUA! Un elicopter s-a prăbușit peste un imobil, pilotul a murit

UPDATE Pilotul elicopterului și-a pierdut viața, conform Mirror.

Un elicopter s-a prăbuşit luni peste un imobil din Manhattan, a anunţat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters şi AFP.



Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului.



Echipe de pompieri au ajuns la locul prăbuşirii, care s-a produs pe o vreme ploioasă, a indicat departamentul, pe Twitter.



Nu sunt disponibile deocamdată alte informaţii.

Breaking News: A helicopter crash lands into the roof of a Midtown Manhattan building.

Roof not equipped with landing pad. One person injured. @CBSLA #KCAL9 #HelicopterCrash pic.twitter.com/BBi7uvLrYQ