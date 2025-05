Simion și Georgescu s-au enervat pe polițiști pentru că nu avut voie să facă declarații în secția de vot: „Nu e frumos ce faceți”

Cei doi nu aveau permisiunea să facă declarații acolo și au fost rugați să le facă în afara secției. Foto: captură Antena 3 CNN

La fel ca în primul tur de scrutin, George Simion, candidat la prezidențiale, a mers la vot alături de Călin Georgescu în Mogoșoaia. Cei doi au fost însoțiți de soțiile lor. După ce au votat au vrut să facă declarații în secția de votare din școala gimnazială numărul 1, Călin Georgescu chiar a început să vorbească înainte să fie opriți de agenții de poliție din secție. Cei doi nu aveau permisiunea să facă declarații acolo și au fost rugați să le facă în afara secției. George Simion i-a apostrofat pe polițiști „nu e frumos ce faceți”, în timp ce Călin Georgescu a părut enervat și nu și-a mai continuat ideea începută pe hol, ci a făcut o declarație scurtă.

George Simion, Călin Georgescu și soțiile lor au intrat împreună în secția de votare de la școala gimnazială numărul 1 din Mogoșoaia. În timp ce candidatul la prezidențiale și fostul candidat au părut serioși și tensionați, soțiile lor au fost zâmbitoare. După ce și-au exprimat votul, cei doi candidați au vrut să facă declarații în secția de vot, Călin Georgescu chiar a început să vorbească.

„Ce este azi nu e vot e o mărturisire, mai mult decât un vot”, spunea Călin Georgescu, când a fost întrerupt de un polițist.

„Vă rog frumos să vă opriți”, le-a spus polițistul.

Agentul de poliție le-a explicat că nu pot face declarații în secția de vot, cel mai probabil pentru a nu aglomera încăperea unde votul era în desfășurare, și i-a invitat să facă declarații afară. Vizibil enervați, au ieșit, dar înainte George Simion i-a apostrofat pe polițiști.

„Nu e foarte frumos ce ați făcut, dar nu e nicio problemă. Din păcate din cauza domnilor polițiști nu putem să dăm declarații de presă”, a spus Simion.

Mare parte a presei i-a așteptat pe cei doi afară să facă declarații, dar s-au oprit pe hol, unde au mai spus câteva cuvinte.

„Am votat împotriva inechităţilor şi umilinţelor la care surorile şi fraţii noştri au fost supuşi şi aici, în actualele graniţe şi pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor şi împotriva sărăciei. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi, dar totodată am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români şi pentru România. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a fost mesajul lui Simion.

La rândul său, Călin Georgescu a spus că a votat pentru „ţara noastră, de aici şi de pretutindeni”.

„Am votat pentru familia românească, în care cuvintele 'mamă' şi 'tată' să fie sfinte. Am votat pentru ţara noastră, de aici şi de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, de iertare şi de vindecare. La final aş vrea să ne amintim de cuvintele înţelepte ale străbunilor noştri care spuneau: 'Cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai bine', aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici'', a transmis și Georgescu.