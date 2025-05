Interviu. Regizorul filmului „Anul nou care n-a fost”: „Libertățile pe care noi le-am câștigat în '89 se pot pierde la fel de ușor”

În 2025 de împlinesc 36 de ani de la Revoluția Română. Foto: Profimedia Images

Echipa din spatele filmului „Anul nou care n-a fost” a reușit să recreeze cu o acuratețe înspăimântătoare pentru cei care au trăit în comunism atmosfera acelor timpuri. Au fost vremuri teribile, au spus la unison regizorul, editorul de montaj și responsabila de costume într-un interviu, în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, pentru Antena 3 CNN. Ei i-au îndemnat pe români să iasă la vot deoarece acest drept a fost câștigat cu sânge la Revoluție, iar libertățile care nu sunt protejate și exercitate pot fi pierdute extraordinar de ușor. Mesajul a fost în mod special pentru tinerii care votează azi și care nu știu ce a însemnat comunismul și rănile pe care le-a provocat în societate. Realizatorul Antena 3 CNN Mihai Gâdea crede însă că generația care vine azi la vot „înțelege că e un moment de răscruce, înțelege că ei vor face azi istorie”.

„Anul nou care n-a fost” e un film de tragicomedie istorie românească, lansat în 2024, în debutul regizoral al lui Bogdan Mureșanu. Șase vieți converg la 20 decembrie 1989 pe fondul tensiunilor Revoluției române. Echipa din spatele filmului a reușit să redea cu acuratețe atmosfera acelor timpuri și nu și-au putut opri năvala de amintiri din comunism care au venit peste ei în timpul filmărilor.

Dana Anghel a fost responsabilă de costume, machiaj și coafură. Iar pentru asta a fost răsplătită cu un premiu GOPO. Ea a explicat că modul în care a ales să îmbrace personajele din film reflectă tulburările interioare ale românilor din acele vremuri.

„A fost o epocă foarte gri, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru, gri-ul care era foarte prezent în haine era prezent și în sufletele oamenilor și cred că e ceva la care nu vrem să ne mai întoarcem, la asta au contribuit mai multe lucruri, unul dintre ele îngrădirea drepturilor femeilor. Mulți dintre noi suntem generația decrețeilor, cei care votează acum pentru prima dată nici nu știu despre ce e vorba, o perioadă a cenzurii, care s-a reflectat în modul nostru de a gândi

Eu aveam zece ani la revoluție și am reușit să trăiesc o parte din viața mea destul de conștientă de ce se întâmpla în jurul meu. Multe din personajele din film sunt personaje pe care eu le-am recunoscut în viața mea. Am documentat și am făcut un soi de arheologie documentară și am încercat ca totul să fie cât mai autentic.”, a explicat ea.

Maria Coman și Mihai Gâdea au privit în jurul lor și au observat în câte culori sunt îmbrăcați bucureștenii, lejeritatea cu care se plimbă pe stradă, lipsa de tensiune din gesturile lor. Un vis pentru românii care au trăit înainte de 1989.

La rândul său, Mircea Lăcătuș editor de montaj, a povestit că el însuși a ieșit în stradă în 1989 și că de atunci nu a ratat niciun vot, pentru că ar fi însemnat că moartea românilor de la Revoluție a fost degeaba.

„Îi îndemn să vină la vot. Votul e cea mai importantă libertate pe care am câștigat-o în 89. Aveam 19 ani, eram la vârsta studenților din film, gândeam ca ei, am ieșit în stradă, l-am vrut Ceaușescu jos, am reușit și de atunci nu am lipsit de la niciun vot. M-am gândit că dacă lipsesc cei care au murit la Revoluție au murit degeaba. Lucrurile nu se pot schimba altfel decât prin vot. Votați, nu vă place, votați altceva și nu vă opriți.

A mai fost o situație relativ similară la votul între Iliescu și Vadim, dar nu e același lucru, Atunci frica era că își pierde lumea serviciul, că nu se plătesc pensiile și lumea dorea să își stabilizeze joburile. Acum este despre cu totul altceva, despre principii, etică și etica ar trebui să vă îndemne și să vă spună cum să votați și în mod special să votați”, a spus el la Antena 3 CNN.

Regizorul Bogdan Mureșanu a atras atenția că drepturile și libertățile se câștigă greu, dar se pot pierde extraordinar de ușor.

„Astăzi e o zi extrem de importantă pentru soarta țării noastre. Suntem la un soi de răscruce, avem de făcut o opțiune care poate să conducă lucrurile într-o direcția sau alta. Știu că România e împărțită în două tabere. Libertățile pe care noi le-am câștigat în 89 se pot pierde la fel de ușor dacă nu suntem atenți cu ele și dacă nu le exercităm. Iar unul dintre ele este votul, să merg la vot cât poți, fără să își fie teamă că există repercusiuni.

E rușinos că noi n-am avut până acum un manual de istorie a comunismului, nu putem să le reprășăm celor tineri că nu cunosc cât de oribil, cât de infernal a fost regimul comunist. Iar cei care regretă, eu pe aceștia nu îi înțeleg în niciun fel, e altceva la mijloc, ceva ce îmi scapă mie.

Azi e o zi importantă pentru democrația naostră, așa cum este ea, și ea este puternică, a rezistat unor atacuri. Eu chiar acum sunt în caravană cu filmul la Alba Iulia și mergem la votm chiar dacă în sânul echipei sunt opinii diferite, asta e democrația”, a explicat el.

Filmul 'Anul Nou care n-a fost', în regia lui Bogdan Mureșanu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj, la cea de a XIX-a ediție a Galei Premiilor Gopo.





