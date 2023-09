Dezastru provocat de vremea rea în nord-estul SUA | Stare de urgență la New York, unde apa a inundat stații de metrou și a acoperit mașinile de pe străzi

Primarul Eric Adams a decretat stare de urgență în oraș.

"Este o situație periculoasă și nu s-a terminat. Este momentul pentru vigilență sporită și prudență extremă. Dacă sunteți acasă, rămâneți acolo. Dacă sunteți la serviciu sau la școală, adăpostiți-vă, deocamdată", a spus Adams într-o conferință de presă desfășurată vineri.

Potrivit acestuia, unele stații de metrou au fost inundate.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și filmate în Brooklyn lasă să se vadă mașini blocate pe bulevarde, cu apa ajungând până la mânerele portierelor.

Precipitațiile abundente au fost aduse de o amplă furtună care lovește nord-estul țării.

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions," and the day has just started.



Head to @curbed for more scenes from the flood: https://t.co/hFYYnzY6u3 pic.twitter.com/84QmUqGIOn