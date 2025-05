Sute de persoane au participat la Festivalul scrumbiei albastre, la Sulina. Ce preț are peștele sezonului

Minivacanța de 1 mai a însemnat redeschiderea sezonului turistic / sursă foto: Agerpres

Sute de persoane au participat, vineri, la Sulina, la Festivalul scrumbiei albastre, turiștii fiind încântați de eveniment, în ciuda zgomotelor auzite în noaptea precedentă din Ucraina, pe fondul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare din țara vecină, atac care nu a mai fost anunțat prin sistemul RO-ALERT, notează Agerpres.

Organizat de Primăria orașului Sulina și Casa de cultură, Festivalul scrumbiei albastre este unul din puținele evenimente de tradiție care adună în singurul oraș din Delta Dunării ansambluri folclorice și artiști din localitățile rezervației, oaspeții fiind invitați să deguste preparate din pește, dar și tradiționalii mici.

„Scrumbiile sunt albastre, dar acum sunt bine prăjite, pe plită. Cu pescuitul la scrumbie - când e mai bine, când mai prost. Pentru festival, avem circa 400 de bucăți. Anul trecut, a fost mai puțină lume, pentru că nu a fost weekendul ăsta liber. Anul acesta o să rămânem fără scrumbii”, a declarat pentru sursa citată Dan Titu, pescar comercial în Sulina.

O scrumbie a costat 25 de lei, un mic 5 lei, iar pentru o prăjitură făcută după rețete locale turiștii au scos din buzunar 16 lei, participanții la eveniment bucurându-se, în ciuda faptului că în noaptea precedentă în Sulina s-au auzit zgomotele unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, iar clădirile din oraș au reacționat ca la un cutremur.

„Noi am venit aici pentru că am constatat că foarte puțini dintre ei au fost în localități din Deltă. Da, este un pic de risc, dar până la urmă și riscul face parte din plăcerea de a călători. Nu ne-am gândit că ar fi periculos. Recomand tuturor să vină! Sulina are foarte multe de oferit”, a afirmat organizatorul unei excursii 4 x 4, Viorel Bordianu din Constanța.

Pasionat de natură și de mașini, constănțeanul face parte dintr-un grup cu pasiuni similare, membrii acestuia organizând periodic evenimente în zone izolate și pitorești din România.

„Eu anul trecut am organizat un eveniment similar în Maramureș. Am văzut o zonă minunată. Din păcate, sate parțial părăsite. Am fost la pădurea Letea, la Periprava, un loc în care simți o apăsare aparte pe care o simți și la noi, la Sighet, la Memorialul Durerii sau în orice loc în care s-au întâmplat atrocități de genul acesta împotriva unor oameni simpli. Am avut parte de un prânz extraordinar la Cardon. Apoi, am fost la Sfântu Gheorghe, am vizitat plaja, am fost în port, am vorbit cu localnicii și ne-am întors la Sulina pentru Festivalul scrumbiei.

Duminică vom pleca din Sulina, iar până atunci vizităm Delta cu bărcile. Suntem împreună cu familiile, cu copiii și încercăm să simțim locurile respective, orice obicei interesant din zona respectivă', a afirmat Călin Tuns din Baia Mare, participant la excursia overland organizată zilele acestea în Deltă.

Minivacanța de 1 mai a însemnat redeschiderea sezonului turistic

În ciuda războiului din Ucraina care se resimte în Delta românească, pentru restaurantele din orașul Sulina minivacanța de 1 mai a însemnat redeschiderea sezonului turistic, principala problemă a agenților economici din zonă - lipsa forței de muncă - având o rezolvare în personalul din statele extracomunitare.

„Sezonul acesta avem un concept nou. Avem un meniu mediteranean și încerc să înglobez preparate din Turcia, din zona Balcanilor, ceva de la ucraineni, de la ruși, în speță preparatele noastre deltaice. Toate aceste influențe se împacă foarte bine.

Avem și micile noastre adiții, cum ar fi adana kebab făcută în casă, hamsiile turcești făcute la tigaie cu mălai, avem preparate grecești. Nu aș putea spune că s-a diminuat fluxul de turiști. Noi în continuare avem activitate, dar faptul că auzim seara bubuituri și faptul că ne tremură geamurile e posibil să ne afecteze. Avem angajați din Asia, iar eu sunt bucătarul”, a precizat administratorul unui restaurant din orașul Sulina, Vlad Vătămănescu.

Luna trecută, turiștii care au vrut vacanțe active în Deltă nu s-au lăsat așteptați în orașul Sulina.

„Am lucrat anul acesta în aprilie cât n-am lucrat în 2019. Sigur că războiul afectează turismul la nivel de agenții mari, ca percepție, care consideră România o zonă de risc, dar în turismul de aventură, unde sunt oameni chiar de 70 de ani care fac singuri cu caiacul Golful Musura, sunt oameni hârșâiți. Suntem țară NATO, membră a Uniunii Europene. Turiștii reacționează foarte decent atunci când știu la ce să se aștepte.

Da, lângă noi este un război, dar războiul este dincolo de graniță. La noi (în Sulina - n.r.), faleza e plină și mai ales străinii care vin își asumă, știu, întreabă ce-i acolo și le spunem 'da, ați auzit, sigur se întâmplă'. Este o ofensivă mai puternică acum, dar turismul merge mai departe”, a afirmat organizatorul de excursii în Deltă cu caiacul și bicicleta, Călin Ene.

El opinează că anul acesta va înregistra o creștere cu cel puțin 20% a turismului de incoming.

„Pentru prima dată după mulți ani, am două grupuri mari de turiști din Israel. Pentru turism, lunile mai, iunie și septembrie sunt deja încărcate”, a mai spus Călin Ene.

Turiștii care au ajuns în Sulina, în minivacanța de 1 mai, au testat deja apa Mării Negre.

Tabăra din Sulina este deocamdată închisă, însă în spatele porților cineva tunde gazonul, semn că urmează să se redeschidă.

Sulina va găzdui luna aceasta Festivalul piraților, un eveniment care va aduce în orașul dintre Deltă și Marea Neagră vedete ale muzicii românești și internaționale, iar sărbătorile vor continua în timpul sezonului estival.