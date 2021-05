"Je suis Mihai", protestul şoferilor de TIR pentru tânărul român ucis în Franţa

Zeci de şoferi au protestat, astăzi, într-un mod inedit, la îndemnul colegilor apărut pe reţelele de socializare.

Sub titlul "Je suis Mihai", numele tânărului ucis într-o parcare ,in Franta, sub ochii soţiei, şoferii de TIR cer siguranţă şi protecție, respect pentru munca depusă şi o implicare a politicienilor în schimbarea legislatiei privind protecţia transportatorilor pe autostrăzile Europei.

La ora 12, şoferii de TIR aflaţi pe şosele au tras pe banda de urgenţă, alţii au oprit în parcări, unde au claxonat pentru câteva minute.

Alţii au arborat panglici negre pe oglinzile retrovizoare. Șoferii de TIR speră să fie luaţi în seama de autoriăţi. Spun că se tem pentru viaţa lor pentru că tot mai muţti dintre ei sunt atacaţi de migranţi.

"Am încercat să îndemn colegii să participe la un protest pașnic. Oricine poate să pună pe parbriz un mesaj. Nu este obligatoriu, dar trebuie să facem ceva să vadă autoritățile că suntem mulți și că putem să ne oprim dacă trebuie. Am ales special luni, zi în care nu se muncește, ca nimeni să nu aibă scuză că nu a putut să participe", a declarat inițiatorul protestului, Daniel Grasu pentru trans.info.

Trupul neînsufleţit al lui Mihai Spătaru va fi adus joi în România pentru a fi înmormântat creştineşte.

Mihai Spătaru, avea 39 de ani şi era din Brăila. Românul a fost omorât cu o sabie într-o parcare din Franţa, în apropiere de Calais.

Tânărul a fost ucis, în noaptea de 16 spre 17 mai, într-o parcare de pe autostrada N28.

