Directorul care a concediat 900 de oameni prin Zoom trebuie să plece din companie

Better.com este o companie americană care oferă online credite ipotecare şi produse de asigurare. „What you need, when you need it”, este sloganul de pe site. A fost evaluată de Forbes la peste 7 miliarde de dolari. Pe 7 decembrie, Garg, omul de afaceri de origine indiană care a condus-o, a stârnit un scandal mondial, după ce a trimis acasă 90% din personal, adică 900 de persoane, cu un singur apel.

„Dacă sunteţi în acest apel video, sunteţi în grupul nefericit pe care îl concediem”, a spus el, o frază devenită acum celebră. „Angajarea dumneavoastră se încheie aici, cu efect imediat”, a încheiat directorul.

Motivarea „sentinţei”: ineficienţă, în condiţiile muncii de acasă. „Munceşti doar două ore pe zi şi eşti neproductiv”, le-a spus el angajaţilor. Şi a fost dur, potrivit Forbes: „Sunteţi al naibii de lenţi, o grămadă de delfini proşti. Mă faceţi de ruşine!”.

Demiterea în masă a devenit virală pe reţelele de socializare. Însuşi Garg este cel care trebuie să împacheteze cutiile acum, după ce angajaţii au reacţionat cu declaraţii pe reţelele de socializare. Oficial, managerul-antreprenor s-a dat deoparte în mod voluntar. Neoficial, a trebuit să plece.

Locul lui i-a revenit lui Kevin Ryan, directorul financiar care comentase astfel concedierea în masă, la CNN: „Ţi se întoarce stomacul pe dos, mai ales în această perioadă a anului”. Better.com a primit recent o majorare de capital de 750 de milioane de dolari, informează Mediafax.

Compania a scris un e-mail angajaţilor: „Domnul Vishal Garg a făcut un pas înapoi şi va lua o pauză din responsabilităţile sale de CEO. Mai avem mult de lucru şi sperăm că toţi angajaţii vor putea reveni, pentru a se concentra pe clienţii noştri şi a se ajuta reciproc, pentru a crea o companie grozavă, de care să fim mândri”.

Potrivit unor surse, debutul pe bursă al companiei Better.com, aşteptat pentru luna decembrie, a fost blocat. Născut în India şi mutat la New York, Queens împreună cu familia, la vârsta de 7 ani, Vishag a studiat finanţele şi afacerile internaţionale, făcându-şi mâna cu o companie pe care a fondat-o, dar intrată în faliment odată cu criza financiară din 2009 (MyRichUncle, „unchiul meu bogat ").

Genialul Garg afirmă că are „o superputere”, la propriu: „Superputerea mea este că eram bun la matematică şi bun la identificarea unei oportunităţi”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal