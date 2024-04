Doi cai au scăpat în traficul din centrul Londrei și au provocat haos. Autoritățile confirmă mai mulți răniți

Doi cai, unul negru și altul alb, ultimul, având pe abdomen urme de culoare roșu închis, au traversat în fugă mai multe străzi ale orașului, miercuri.

Unul dintre animalele scăpate de sub control ar fi lovit un taxi, potrivit martorilor.

În plus, un om a fost aruncat de pe unul dintre cai lângă Palatul Buckingham.

Nu a fost clar imediat dacă substanța roșie de pe abdomenul calului alb este vopsea, sânge sau altceva.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood ! ?? pic.twitter.com/oKuYnJiAOx