După ce i-a criticat pe liderii europeni, JD Vance s-a întâlnit cu șefa partidului extremist german AfD la Munchen

După ce i-a criticat dur pe liderii europeni, vicepreședintele american a avut o întrevedere, vineri, la Munchen, cu lidera partidului de extremă dreaptă AfD, scrie The Times of Israel. Discuțiile dintre JD Vance și Alice Weidel au avut loc în afara hotelului unde are loc reuniunea, deoarece AfD nu a fost invitat la conferință.

Un purtător de cuvânt pentru Alice Weidel a confirmat pentru Spiegel că întrevederea a durat 30 de minute și a avut loc la hotelul la care este cazat republicanul.

Cei doi ar fi discutat atât despre războiul din Ucraina, cât și despre politica internă a Germaniei, inclusiv despre faptul că AfD a fost izolat până recent în Parlamentul german, însă conservatorii din CDU (Uniunea Creştin-Democrată) au reuşit luna trecută să treacă prin Bundestag (camera inferioară a Parlamentului) o moţiune cu măsuri antiimigraţie cu sprijinul AfD, o alianță temporară care a șocat.