Ea este Ekaterina din Rjev, femeia care vrea să-l înfrunte pe Putin în alegerile prezidențiale menite să-l mențină la putere cel puțin până în 2030

Recent, această femeie cvasi-necunoscută pentru publicul larg din Rusia și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor.

Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului de Interne din Ucraina, a semnalat candidatura pe contul său de pe rețeaua X și a adăugat mai multe informații din surse deschise despre posibila adversară a actualului președinte rus.

Dunțova locuiește în orașul Rzhev (Rjev) din regiunea rusă Tver.

Platforma sa include oprirea războiului din Ucraina, reforme democratice și eliberarea prizonierilor politici.

Candidatura sa este susținută de proiectul "Naș ștab", constituit în octombrie pentru a sprijini candidații prezidențiali anti-război. Postările care promovau candidatura lui Ekaterinei Dunțova au fost distribuite pe zeci de canale rusești Telegram.

La scurt timp după ce și-a anunțat intenția de a candida, Dunțova a fost convocată la procuratura rusă și interogată cu privire la atitudinea sa față de războiul din Ucraina. Ea a semnat o declarație prin care își asumă o anumită pagină de pe rețeaua rusă de socializare VKontakte.

Ekaterina Duntsova, 40, from Tver region, editor-in-chief of the local TV studio, local politician and mom of three, has announced her candidacy for the Russian presidential "elections" next spring.



I will watch the situation with her carefully and will report here about news… pic.twitter.com/gBvxFetjrS