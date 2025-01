Elon Musk distribuie un fakenews despre alegerile din Romania. Fostul comisar UE Thierry Breton îi răspunde: Te-ai pierdut in traducere

Elon Musk a redistribuit vineri seară pe rețeaua X (fostă Twitter), pe care o deține, un fake news care susținea că fostul comisar european Thierry Breton ar fi recunoscut că „UE a fost responsabilă pentru anularea alegerilor din România și le va anula și pe cele din Germania, dacă este necesar.” Breton i-a răspuns ironic, sugerându-i miliardarului să caute răspunsul pe Grok, chatbot-ul lansat chiar de Musk.

„Comportament tiranic”, a scris Musk pe contul său de pe X, în legătură cu postarea care afirmă că Thierry Breton „recunoaște că UE a fost responsabilă pentru anularea alegerilor din România”. Postarea miliardarului se bazează pe sursa Daily Romania.

Miliardarul a stârnit agitație luna trecută cu o postare în care a afirmat că „doar AfD poate salva Germania”.

Într-un mesaj pe X, Thierry Breton a făcut referire această postare a lui Elon Musk: „Cu câteva săptămâni înainte de următoarele alegeri din Germania și în contextul atacului atroce din Magdeburg, Elon Musk, cel mai influent pe X și un potențial membru al viitoarei administrații americane, susține în mod deschis partidul de extremă dreapta AfD. Nu este aceasta chiar definiția interferenței străine?”, a întrebat Breton.

Fostul comisar european a cerut oficialilor Uniunii Europene să pună capăt „standardelor duble” și să aplice Actul privind Serviciile Digitale în Europa.

Musk i-a răspuns lui Breton cu un mesaj sarcastic: „Frate, 'interferența străină' americană este singurul motiv pentru care acum nu vorbești germană sau rusă”, a scris miliardarul, continuând cu un emoticon care indică faptul că râde în hohote.

Apoi Musk a continuat acest scandal preluând fake-news-ul despre anularea alegerilor din România.

Postarea inițială de pe pagina Visegrad 24 traduce din franceză în engleză declarația lui Thierry Breton din cadrul unei intervenții televizate, al cărei fragment video este și postat. O subtilitate de traducere, care transformă „s-a întâmplat în România” în „am făcut-o în România”, devine virală, iar Musk sugerează că fostul comisar european Thierry Breton lasă să se înțeleagă că alegerile din România au fost anulate sub presiunea UE și că același scenariu s-ar putea repeta în Germania.

„Tiranul Europei”, a titrat Musk pe contul său de pe rețeaua socială X, referindu-se la Breton.

Fostul comisar european Thierry Breton a invocat precedentul din România pentru a sugera o posibilă anulare a rezultatelor alegerilor din Germania, în cazul în care acestea nu se vor desfășura corect. Intervenția sa a avut loc în contextul dezbaterii privind implicarea lui Elon Musk în politica de la Berlin, relatează site-ul televiziunii franceze BFMTV.

Breton a îndemnat la „calm” în fața ingerinței lui Musk în afacerile interne europene, subliniind că legea este suficient de puternică pentru a acționa ca un factor de descurajare.

După ce a văzut postarea lui Musk referitoare la afirmațiile sale și interpretarea acestora, Thierry Breton i-a răspuns tot pe X.

„Tiran al Europei? Wow! Dar nu @elonmusk: UE NU are NICIUN mecanism de anulare a vreunei alegeri oriunde în UE. Nu e vorba despre asta în ceea ce se spune în videoclipul de mai jos legat doar de aplicarea DSA și de obligațiile sale de moderare. Pierdut în traducere... sau o altă știre falsă?” a întrebat Breton în răspunsul său către Musk.

Tyrant of Europe?? Wow!

But No @elonmusk: the EU has NO mechanism to nullify any election anywhere in EU. Not at all what is said in the video below related only to the application of the DSA and its moderation obligations. Lost in translation ?…or another fake news?? https://t.co/oqh8wI4O55