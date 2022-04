Mișcarea surprinzătoare făcută de Elon Musk: a cumpărat aproape 10% dintr-o rețea de socializare | Replica lui Rogozin

BBC, care citează documente ale Comisiei de Valori Mobiliare din SUA, notează că achiziția a făcut ca acțiunile Twitter să crească cu aproximativ 25% în tranzacțiile dinainte de deschiderea pieței.

Potrivit sursei citate, în data de 14 martie fondatorul Tesla a cumpărat 73.486.938 de acțiuni Twitter.

La cotația de închidere de vineri, valoarea acestora era 2,89 miliarde de dolari.

Achiziția îl face pe Musk unul dintre cei mai mari acționari ai Twitter.

În prezent, el deține de peste patru ori mai multe acțiuni decât fondatorul acestei rețele, Jack Dorsey, a cărui participație este de doar 2,25%.

Musk postează frecvent pe Twitter, unde are peste 80 de milioane de urmăritori.

Recent, el a indicat că se gândește serios la construirea unei noi platforme de socializare.

La sfârșitul lunii trecute, Musk și-a întrebat urmăritorii - într-un sondaj derulat chiar pe Twitter - dacă ei consideră că această platformă încurajează libertatea de exprimare.

"Libertatea de exprimare este esențială pentru o democrație funcțională. Credeți că Twitter respectă cu rigurozitate acest principiu?", era întrebarea la care internauții au fost provocați să răspundă pe 25 martie.

O majoritate covârșitoare, de peste 70%, s-a pronunțat negativ.

Musk a revenit după o zi cu o nouă întrebare: "Este nevoie de o nouă platformă?".

Aceasta nu a mai fost asociată cu un sondaj, ci le-a oferit urmăritorilor lui Musk ocazia să își exprime argumentat, în reply-uri, opiniile pro sau contra.

Între altele, Musk a primit mesaje din parte Uhive, o platformă construită în jurul propriei monede digitale, dar și de la un utilizator din Rusia, cu numele Rogozin.

Din datele expuse public, profilul acestuia conține un link către canalul de Telegram al lui Dmitri Rogozin, șeful Agenției Spațiale Ruse și este, de asemenea, urmărit de contul oficial al lui Dmitri Rogozin.

"Grozavă idee, domnule Musk! Vă ofer, la alegere, mai multe nume pentru noua dumneavoastră rețea socială, care s-ar putea să vă placă: 1) Tronul de porțelan; 2) Măruntaiele dau mesaje; 3) Mami, am făcut-o!"

Mesajul lui "Rogozin" este, la rândul său, trollat de un cont Anonymous ce publică un clip în care o mașină de golf cu steagul Ucrainei urmărește și calcă un individ "marcat" cu steagul Rusiei.

