Elon Musk, declarația care le dă fiori celor de la Twitter și Facebook

Musk a făcut anunțul pe Twitter, platformă pe care o folosește intens, dar pe care a criticat-o în ultima vreme, susținând că subminează democrația prin nerespectarea principiilor libertății de exprimare.

El nu are cont Facebook și, în 2018, a șters de pe această ultimă rețea socială paginile Tesla și SpaceX.

Anunțul lui Elon Musk, precedat de un sondaj privind libertatea de exprimare pe Twitter

Acesta voia să știe dacă șeful Tesla ar lua în considerare construirea unei rețele sociale bazate pe un algoritm open source, care să pună pe primul plan libertatea de exprimare și unde propaganda ar fi minimă.

Răspunsul miliardarului a venit la o zi după ce a lansat un sondaj pe Twitter, în care și-a întrebat urmăritorii dacă această platformă de social media aderă la principiul libertății de exprimare.

"Consecințele acestui sondaj vor fi importante. Vă rog să votați cu atenție", a avertizat Elon Musk.

Peste 70% dintre participanți au ales varianta "nu".

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?