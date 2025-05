Cum trebuie să îți alegi parola ca să nu fie spartă de hackeri niciodată. Poate avea doar opt caractere

cu cât parolele sunt mai lungi și mai complexe, cu atât durează mai mult spargerea lor. FOTO: Getty Images

O parolă de opt caractere poate fi spartă instantant, potrivit firmei IT Hive Systems. În fiecare an, compania publică un tabel al parolelor, care afișează timpul necesar pentru a sparge o parolă folosind cele mai performante echipamente disponibile, scrie Euronews.

Testele au fost efectuate pe parole criptate prin metoda folosită de majoritatea site-urilor — bcrypt, cea mai răspândită, conform datelor din breșele anterioare. Însă această criptare nu este infailibilă.

Per ansamblu, cu cât parolele sunt mai lungi și mai complexe, cu atât durează mai mult spargerea lor; în cazul celor mai complexe parole de opt caractere, timpul necesar poate ajunge la 164 de ani. În schimb, toate parolele de șase caractere sau mai puțin pot fi sparte în două săptămâni.

Trebuie menționat că parolele testate de Hive Systems sunt, de asemenea, generate aleatoriu. Dacă o parolă a fost furată anterior, conține cuvinte din dicționar sau a fost reutilizată pe mai multe site-uri, timpul necesar pentru spargerea ei scade dramatic.

Sunt necesare din ce în ce mai multe funcții de securitate

Dacă vrei să testezi gradul de siguranță al parolelor tale, site-ul How secure is my password? îți poate indica — după cum sugerează și numele — dacă trebuie să o schimbi.

Deși parolele mai lungi oferă o protecție mai bună, gestionarea lor poate fi dificilă, motiv pentru care managerii de parole, care stochează și criptează în siguranță acreditările de autentificare, reprezintă o soluție populară.

În plus, un manager de parole încurajează folosirea unor credențiale unice și complexe, limitând expunerea la riscuri în cazul unei breșe de date.

Chiar și în cazul unei parole slabe, majoritatea site-urilor dispun de funcții de securitate care împiedică atacurile de tip bruteforce, cum ar fi limitarea numărului de încercări. Site-urile care oferă acces la informații sensibile utilizează de multe ori și un nivel suplimentar de securitate, precum autentificarea în doi factori, pentru a preveni frauda.

Deși anterior se recomanda schimbarea frecventă a parolelor, experții subliniază acum importanța creării de parole puternice și unice și menținerea acestora, cu excepția cazului în care sunt compromise.

Această abordare este considerată mai eficientă decât modificările frecvente, care pot conduce la parole mai slabe și la reutilizarea unor variante similare.