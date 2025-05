Martor surpriză în cazul „Fetei de la Vatican”: „Adevărul despre Emanuela Orlandi este într-un seif secret din Vatican”

În cazul Fetei de la Vatican Emanuela Orlandi a apărut o nouă martoră care a făcut dezvăluiri incendiare, ba chiar a reconstituit şi ultimele momente înainte de dispariţia tinerei. Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Antonio Pisacreta

În cazul „Fetei de la Vatican” Emanuela Orlandi a apărut o nouă martoră care a făcut dezvăluiri incendiare, ba chiar a reconstituit şi ultimele momente înainte de dispariţia tinerei.

Sophia L. este o franțuzoaică care, potrivit La Stampa, între 2021 și 2022 a trimis o serie de e-mailuri în care povestea despre abuzuri, întâlniri cu prelați de rang înalt, adevăruri șocante despre Enrico De Pedis și, în cele din urmă, a dezvăluit existența unui dosar secret, care s-ar afla în interiorul Vaticanului. E-mailurile sunt uneori deranjante, pentru că Sophie a reconstruit totul vorbind aproape ca și cum ar fi Emanuela, vorbind despre momentele premergătoare dispariției ei.

În octombrie 2021, e-mailurile Sophiei cu presupuse detalii despre dispariția Emanuelai Orlandi devin mai frecvente. În unele zile, au ajuns şi mai multe în câteva ore. În fiecare există adevăruri șocante, iar tânăra franțuzoaică aminteşte cum amănuntele, indiscrețiile, evaluările au fost împărtășite şi cu vârful curiei din Avignon.

În scrierile ei, Sophie a scris la persoana întâi de parcă ar fi Emanuela, chiar și despre ziua dispariției ei: "În timpul călătoriei am trecut pe lângă o mașină, m-am apropiat, înăuntru se afla Monseniorul Vergari, pe atunci rector al Bazilicii Sant'Apollinare (ulterior s-a dovedit a nu fi fost implicat, n.d.) și un alt bărbat. Îi cunoșteam bine pe amândoi. Celălalt bărbat era Enrico De Pedis, un membru al bandei Magliana care a murit fără antecedente penale, pe care îl cunoscusem deja la școala de muzică. Mi-a oferit un loc de muncă, să vând produse cosmetice la un eveniment săptămâna următoare. Erau mulți bani de făcut. Eram fericită, dar am spus că trebuie să aflu mai întâi dacă mama va accepta. M-am gândit că va spune da pentru că ştia despre marca Avon. Monseniorul Vergari m-a întrebat dacă sunt de acord să-i fac o favoare în aceeași seară: să pregătesc o liturghie după lecția de muzică. Bineînțeles că am spus da. Știam că mama și tata vor fi de acord. S-a convenit ca Enrico De Pedis să vină să mă ia la sfârşitul cursului pentru a mă duce la monseniorul Vergari, căruia ar trebui să-i spun dacă acceptam sau nu locul de muncă".

Sophie vorbeşte despre prieteniile Emanuelei, presupusele detalii de familie, prietenii care au fost alături de ea cu câteva ore înainte de dispariție: "Înainte de sfârșitul lecției am cerut să ies la o programare. M-am alăturat prietenilor mei în autobuz și am vorbit puțin dar nu am urcat, a trebuit să îl aștept pe Enrico De Pedis. În timp ce așteptam, Katy s-a apropiat de mine și am fost întrerupți de sosirea mașinii lui De Pedis. Era singur înăuntru. Mi-am luat rămas-bun de la Katy și am intrat." Sophie acuză și Vaticanul: "În grădinile Vaticanului, s-a întâmplat să fiu deranjată de X (cardinal încă în viață, n.red.). Era uneori neplăcut și îmi vorbea mult despre Orientul Mijlociu. Am vorbit despre asta cu un prieten. L-am revăzut mai târziu, în timpul orgiilor următoare, și astfel am înţeles că exista un loc la Vatican, unde se afla arhivat dosarul Orlandi. Acest dosar este interzis pentru consultare, cuprinde toate schimburile telefonice de pe linia 158, schimburile care au avut loc înainte de stabilirea liniei directe, începând din seara răpirii, plus conținutul întâlnirilor confidențiale care au avut loc la Sfântul Scaun, în zilele următoare dispariției Emanuelei. Emanuela Orlandi este un subiect tabu, iar aflarea adevărului despre acest caz ar fi devastatoare şi fără precedent dacă adevărul ar ieși în sfârșit la lumină.

În urma acestui anunț și după ce am ascultat părerea Monseniorului Y (înaltul prelat de Avignon pe care l-am întâlnit în călătoria mea inițială în Franța, n.d.) cu privire la toată această situație, am primit din ce în ce mai multe informații, în special despre locul unde ar fi înmormântată".

După ce ziaristul de la publicaţia italiană a împărtăşit informațiile cu apropiații lui Pietro Orlandi, în acele săptămâni de la sfârșitul lui 2021 Sophie a apărut din ce în ce mai îngrijorată: "Voiam să vă avertizez, cu acordul Monseniorului Y (înalt prelat de Avignon, n.d.), că, de când am venit în vizită la Milano, se pare că unii bărbați au început să îmi fileze casa. Această situație s-a înrăutățit semnificativ în ultimele ore. Așteaptă undă verde de la cei care îi conduc? Este aceasta o încercare de a pune presiune asupra mea? (...) În urma trimiterii mărturiilor mă tem că voi fi răpită. Ca ultimă soluție, mă puteți ajuta? Monseniorul Y a fost evident avertizat despre situație și despre trimiterea acestui e-mail."

Răspunsul jurnalistului care primea aceste emailuri a fost lapidar: "Bună seara Sophie, i-am dat lui Pietro toate informațiile tale, mâine voi avea răspunsurile. Nu neg că lipsa răspunsurilor la cele patru întrebări a stins puțin speranțele. De zeci de ani familia Orlandi a primit informaţii de tot felul, de la oameni mânaţi de tot felul de motivaţii(...) episcopul te-a eliberat de fricile lui, dat fiind spiritul nobil al gestului său, chiar și fără a pune întrebări directe, poate că ai mai putea să pui măcar câteva dintre aceste întrebări... La revedere".