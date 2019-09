Era o adevarată frumusețe și avea lumea la picioare, dar într-o zi, în timp ce mergea pe stradă, un bărbat s-a apropiat de ea. Din acea zi, totul s-a năruit

foto- Pexels

O participantă la un competiție de modelling a trecut printr-o experiență înfiorătoare. A fost lăsată cu răni serioase la nivelul feței, după ce a fost atacată de un necunoscut în drumul ei spre casă.

Emma Clark, în vârstă de 27 de ani, abia coborâse din tren, împreună cu mama și mătușa ei, când s-a apropiat de un bărbat nervos.

Le-a oprit pe cele trei și a întrebat-o pe Emma dacă locuia pe Strada Madreas, conform Metro.

„I-am spus că nu am auzit niciodată de acea stradă. Era foarte nervos. Apoi m-a apucat și am văzut amândoi. S-a așezat peste mine și a început să-mi lovească nasul din nou și din nou. Am auzit că ceva a pocnit și apoi a început să-mi curgă sânge. Mama mea l-a apucat de tricou și l-a dat jos de pe mine”, a povestit Emma.