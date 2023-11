Experiența neplăcută pe care a avut-o un bărbat într-un apartament închiriat prin Airbnb: "Mi se pare o încălcare uriașă a vieții private"

Pentru că a avut nevoie de o cazare, Ian Timbrell a ales varianta de a închiria un apartament prin Airbnb. Experiența neplăcută prin care a trecut l-a determinat pe acesta să povestească cele întâmplate pe rețelele de socializare, pentru a trage un semnal de alarmă.

Bărbatul de 41 de ani a dezvăluit într-un videoclip publicat pe profilul său Twitter/X că a găsit o cameră ascunsă în canapeaua apartamentului în care stătea.

"Airbnb-ul meu are o cameră web ascunsă care supraveghează întreaga mea ședere. Camere ascunse, absurd. E opt seara și acum trebuie să caut un alt loc unde să stau. Am greșit când am deconectat camera web? Dar asta mi se pare o încălcare uriașă a vieții private. Aș mai adăuga că apartamentul plin de muște. Ce absurd!”, povestește bărbatul.

Pentru că nu putea sta acolo, bărbatul a fost nevoit să își găsească o altă cazare, de această dată fără camere ascunse și muște.

Ok, normal or weird?



My AirBNB has a webcam watching the whole living room.



Am I wrong to have unplugged it? Seems like a huge invasion of privacy to me! pic.twitter.com/A2GwfWMX0C