14 persoane au fost ucise într-o explozie care a vizat un autobuz militar în Damasc

Atacul - cel mai mortal din Damasc de ani de zile - se crede că a fost efectuat de grupul terorist Stat Islamic, dar nimeni nu și-a revendicat în mod oficial responsabilitatea.

Este ultimul dintr-o serie recentă de atacuri asupra trupelor guvernamentale care luptă pentru a menține controlul, după ce forțele președintelui Bashar al-Assad au preluat marea majoritate a zonelor de la diferite grupuri teroriste.

Televiziunea de stat siriană a arătat filmări ale autobuzului carbonizat.

O investigație privind modul în care s-a produs atacul și cine este responsabil este în desfășurare.

A bus was destroyed in a suspected terrorist bombing as it crossed the Hafez al-Assad bridge in Damascus, Syria ??;14 are now reported Martyred & 3 injured.The bus was carrying Syrian military Soldiers , who were presumably the target of the attack. Allah Yerhamhom ? pic.twitter.com/WUBpZ2lD44