Peste 170 de femei din Chile au rămas gravide, după ce guvernul a distribuit anticoncepționale defecte

Tabita Rojas, în vârstă de 29 de ani, și cel puțin alte 170 de femei împărtășesc o realitate crudă: toate susțin că au rămas însărcinate în timp ce luau Anulette CD, o pilulă contraceptivă orală fabricată de Silesia, o filială a companiei farmaceutice germane Grünenthal, distribuită de guvernul chilian.

Private de posibilitatea de a întrerupe sarcinile în mod legal, multe dintre femeile rămase gravide trăiesc un adevărat coșmar. Ele vor să dea statul în judecată cu sprijinul unei asociații pentru drepturile sexuale și reproductive.

Legile stricte din Chile privind avortul care interzic unei femei să întrerupă sarcina, cu trei excepții (dacă sarcina este rezultatul violului, dacă fătul este incompatibil cu viața în afara uterului sau dacă viața mamei este în pericol).

Povestea lui Tabita Rojas

În martie 2020, după ce a descoperit că avea un chist ovarian, Tabita Rojas a fost sfătuită de medicul ei să ia pilula contraceptivă Anulette CD, pentru a preveni o eventuală sarcină.

Încă de la începutul relației, Rojas și iubitul ei au decis să nu aibă copii împreună. Dar în septembrie 2020, la doar cinci luni după ce Rojas a început să ia Anulette, a aflat că este din nou însărcinată.

„Eram pe punctul de a termina a doua cutie atunci când am aflat despre problemă”, a spus ea. Era deja însărcinată în șase săptămâni.

Ulterior, ea a aflat, după ce a văzut o postare pe Facebook, că tabletele ei provin dintr-un lot cu probleme care fusese amintit de Autoritatea de Sănătate Publică din Chile, Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) cu o lună înainte.

În total, conform producătorului, 276.890 de pachete de CD Anulette din cele două loturi defecte - toate cu data de expirare ianuarie 2022 - au fost distribuite centrelor de planificare familială din Chile

Femeia a suferit un şoc când a aflat că a rămas însărcinată mai ales că luase decizia de a-şi face o carieră în domeniul criminalistic.

„A trebuit să las toate acestea deoparte și să mă dedic fiului meu”, a spus Rojas, care acum muncește ca lucrător sezonier la o fabrică de ambalare a strugurilor.

„Nu am fost niciodată fericită cu această sarcină”

O altă mamă a patru copii, González, care lua Anulette de opt luni, a rămas însărcinată pentru a cincea oară în mai 2020.

„Nu am fost niciodată fericită cu această sarcină”. Dacă ai ști toate nopțile pe care le-am petrecut plângând gândindu-mă că nu vreau să am copilul. Dar nu am avut opțiuni", a povestit ea pentru CNN.

Ministerul Sănătății din Chile a declarat pentru CNN că a cerut serviciului public de sănătate „să informeze utilizatorii despre această situație și să ia măsuri pertinente”

Producătorii anticoncepționalelor au fost amendați cu aproximativ 66,5 milioane de pesos chilieni (aproximativ 92.000 USD).

Victimele solicită despăgubiri financiare și acces la avorturi sigure și legale pentru cele care doresc să își întrerupă sarcina.

