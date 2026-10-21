Helen Haines, deputata din Australia călcată intenționat cu mașina, a rămas fără ambele picioare. Mesajul transmis de soțul ei

Helen Haines și-a pierdut un picior după ce ar fi fost lovită intenționat de două ori cu o mașină. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Helen Haines, parlamentara australiană lovită de o mașină într-un atac despre care autoritățile spun că a fost intenționat, și-a pierdut ambele picioare, a confirmat soțul ei. Phil Haines a spus că "incidentul îngrozitor" i-a provocat soției sale răni grave. "Vestea bună este că trăiește", a adăugat el, scrie BBC.

Bărbatul acuzat de atac, Brendan Nugent, în vârstă de 43 de ani, a apărut miercuri pentru prima dată în fața instanței, fiind acuzat de mai multe infracțiuni. Nugent a fost prins la câteva momente după ce ar fi intrat cu mașina, un Toyota LandCruiser, în parlamentara independentă, chiar în fața biroului ei electoral din orașul Wangaratta, aflat la aproximativ 240 de kilometri nord-est de Melbourne.

"Recuperarea va fi lungă și grea, dar știm că este o luptătoare. Este un om hotărât și, cu sprijinul și dragostea noastră, va face tot ce poate ca să se refacă. Asta sperăm", a spus soțul ei la o conferință de presă la Melbourne, unde Haines este internată.

El a mulțumit medicilor și tuturor celor din Australia și din străinătate care și-au arătat îngrijorarea pentru Haines. I-a rugat pe cei care vor să o sprijine să doneze pentru Save the Children. "Continuați să-i trimiteți dragostea voastră lui Helen", a adăugat el.

Miercuri, Nugent a fost adus în fața instanței locale pentru trei acuzații: conducere periculoasă care a provocat vătămări grave, vătămare gravă intenționată și vătămarea unui funcționar public federal. Poliția a anunțat că ar putea urma și alte acuzații, inclusiv tentativă de omor. Nugent locuiește în localitatea apropiată Tarrawingee și este cunoscut ca activist de mediu. În instanță, a stat tăcut și nu a arătat nicio emoție. Nu a cerut eliberarea pe cauțiune și va reveni în fața instanței în februarie. Potrivit documentelor din dosar, el este acuzat și de cultivarea și deținerea de canabis.

Avocatul său a spus că Nugent are "probleme de sănătate mintală", fără să dea alte detalii. În instanță s-a mai aflat că bărbatul suferă de o boală neurologică rară, mielita transversă idiopatică, o inflamație a măduvei spinării.

Poliția din statul Victoria, ajutată de Poliția Federală Australiană (AFP), continuă ancheta. Mobilul atacului nu a fost încă stabilit.

"Motivul pentru care a făcut asta, ceea ce noi considerăm un atac intenționat, este punctul central al anchetei", a declarat comisarul Poliției din Victoria, Mike Bush. "Vom analiza fiecare detaliu și fiecare pistă ca să aflăm. Când vom ajunge la răspuns, îl vom prezenta în instanță."

Potrivit poliției, Nugent nu era în atenția autorităților și nu existau informații că Haines ar fi fost amenințată.

Anchetatorii verifică și dacă drogurile sau medicamentele au avut vreun rol și dacă exista vreo legătură personală între Nugent și Haines.

Familia lui Nugent a transmis un comunicat în care spune că este de mult timp prietenă cu Haines, parlamentara independentă aleasă în circumscripția Indi, din statul Victoria. Familia a numit atacul "devastator și de neînțeles".

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei locale 15:35. Imediat după ce mașina a lovit-o pe Haines, trecătorii l-au scos pe Nugent din vehicul și l-au imobilizat. Jacob și Jackie Evans au fost printre primii ajunși la fața locului. Ei au povestit că Haines, deși grav rănită, le-a mulțumit pentru ajutor.

Jacob a folosit un garou din trusa medicală din mașina lui ca să oprească sângerarea de la unul dintre picioarele parlamentarei.

Haines a fost operată și și-a pierdut un picior. Miercuri dimineață, și-a pierdut și celălalt picior, a anunțat soțul ei.

Comunitatea din Wangaratta și întreaga clasă politică sunt șocate, într-o țară în care violența politică este rară. Politicieni din toate partidele i-au transmis mesaje lui Haines, aleasă pentru prima dată în 2019 și foarte apreciată de colegi. Premierul Anthony Albanese a spus că a vorbit de mai multe ori cu soțul parlamentarei după incident. Într-un interviu pentru televiziunea publică ABC, Albanese a spus că femeile din politică se confruntă cu "o altfel de denigrare și agresivitate", inclusiv cu amenințări cu violul.

Poliția spune că amenințările la adresa "înalților demnitari" sunt în creștere: aproape în fiecare săptămână cineva este pus sub acuzare pentru astfel de fapte.

Atacul de luni a pornit o dezbatere despre cât de bine sunt protejați parlamentarii. Poliția federală a explicat că protecția individuală pentru fiecare dintre cei 226 de parlamentari federali ar necesita un număr "uriaș" de agenți. De aceea, nevoia de pază personală se stabilește în funcție de funcția fiecărui politician și de amenințările la care este expus.

Guvernatoarea generală a Australiei, Sam Mostyn, prezentă la aceeași conferință de presă, a spus că acesta este "un moment în care să ne oprim și să alegem să fim mai buni". "Ar trebui să facem ce cred că ar face Helen dacă nu ar fi fost victima acestui atac teribil, să fim alături de cei profund afectați de ce s-a întâmplat”, a spus ea. "Și, mai ales, să învățăm sau să reînvățăm să fim decenți unii cu alții."