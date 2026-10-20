Atac șocant în Australia: O deputată a fost călcată cu mașina intenționat. Și-a pierdut un picior, al doilea este în pericol

2 minute de citit Publicat la 12:39 20 Oct 2026 Modificat la 12:39 20 Oct 2026

Helen Haines și-a pierdut un picior după ce ar fi fost lovită intenționat de două ori cu o mașină. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Deputata independentă Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, și-a pierdut un picior după ce ar fi fost lovită intenționat de două ori cu o mașină în apropierea biroului său electoral din Wangaratta, statul Victoria. Medicii încearcă acum să îi salveze celălalt picior, iar parlamentara se află în stare critică.

Haines a fost transportată cu elicopterul la Alfred Hospital din Melbourne, unde a fost operată de urgență luni seară, transmite The Guardian.

Un bărbat de 43 de ani din Tarrawingee, suspectat că se afla la volanul unui Toyota LandCruiser, a fost arestat la fața locului. Guardian Australia a confirmat că este vorba despre Brendan Nugent.

Premierul australian Anthony Albanese a spus că autoritățile cred că atacul a fost deliberat.

„Helen Haines reprezintă tot ce este mai bun în rândul reprezentanților noștri politici. Este un om bun, empatic, integru și total dedicat oamenilor din acea frumoasă parte a statului Victoria”, a declarat Albanese.

Ministrul de Interne, Tony Burke, a spus că, potrrivit martorilor, șoferul ar fi făcut o întoarcere înainte de incident.

„Martorii au descris cum șoferul a făcut o întoarcere pentru a intra în parcare și a lovit-o pe Helen de un alt vehicul, apoi a dat înapoi și a lovit-o a doua oară”, a spus Burke.

Un bărbat aflat în apropiere, Ricky Jefferies, proprietarul unei frizerii de lângă biroul deputatei, a intervenit după impact, l-a scos pe șofer din mașină și l-a ținut până la sosirea poliției.

Jefferies a susținut că suspectul avea asupra lui și un cuțit, dar nu l-ar fi folosit. „Nu l-a folosit. Practic doar... l-a scos din buzunar și l-a aruncat”, a spus el.

Ministrul de Interne a declarat că serviciile de securitate și poliția vor analiza dacă atacul putea fi prevenit și ce măsuri suplimentare sunt necesare pentru protejarea persoanelor aflate în funcții publice.

Burke a spus că, în ultimul an financiar, au existat 1.067 de sesizări privind hărțuiri sau amenințări la adresa unor persoane aflate în funcții importante în Australia, față de 951 în anul anterior.

„Există o legătură directă între temperatura dezbaterii publice, lucrurile pe care oamenii sunt dispuși să le spună și momentul în care ajung să treacă la fapte”, a spus ministrul.

Anthony Albanese și alți lideri australieni au cerut, după incident, o temperare a discursului politic.

Helen Haines este deputată federală din 2019 și a avut un rol important în înființarea Comisiei Naționale Anticorupție. De-a lungul mandatului, a susținut serviciile medicale din zonele rurale, accesul la telecomunicații și a criticat folosirea fondurilor publice în scopuri politice.