Uraganul Milton, văzut din spațiu. Florida se pregătește de dezastru. Oamenii își scriu numele pe corp ca să fie identificați dacă mor

Astronautul NASA Matthew Dominick, aflat pe Stația Spațială Internațională, a fotografiat și filmat miercuri uraganul Milton, în timp ce acesta se deplasa prin Golful Mexic spre coasta de vest a Floridei. Uraganul Milton, încadrat în categoria 5, „are potențialul de a fi unul dintre cele mai distructive uragane înregistrate vreodată pentru Florida central-vestică”, a avertizat Centrul Național pentru Uragane, potrivit The Guardian.

„Iată priveliștea de pe fereastra Dragon Endeavour”, a postat astronautul Matthew Dominick marți pe X.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.



Timelapse coming in a separate post.



1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7