Cruciada solitară a lui Fico s-a încheiat. Premierul slovac renunță la veto, UE aprobă noi sancțiuni pentru petrolul și băncile rusești

Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând sectoarele energetic și financiar al țării, scrie Euronews. Acest acord politic a fost posibil după ce Slovacia a cedat și și-a ridicat vetoul, care până acum împiedicase aprobarea noilor sancțiuni.

Sancțiunile, aprobate vineri de ambasadori la Bruxelles, interzic tranzacțiile cu 22 de bănci rusești, Fondul rus de investiții directe și filialele sale, precum și utilizarea directă și indirectă a conductelor subacvatice Nord Stream, care sunt în prezent închise, dar pe care Moscova încearcă să le refolosească în viitor.

Ultimul pachet de sancțiuni va coborî plafonul G7 pe prețul petrolului rusesc la 47 de dolari pentru un baril. Statele Unite, un principal susținător al plafonării la nivelul G7 în timpul administrației anterioare, nu au susținut revizuirea în jos.

În plus, altor 105 nave aparținând „flotei din umbră”, petrolierele învechite pe care Moscova le folosește pentru a ocoli plafonarea prețurilor la țiței, li se refuză accesul la porturile UE și la serviciile UE. Aceasta aduce lista neagră a „flotei din umbră” la peste 400 de nave.

Acordul reprezintă al 18-lea pachet de sancțiuni din februarie 2022 încoace.

