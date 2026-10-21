Imagini spectaculoase. Regele Charles a organizat un banchet fastuos pentru sultanul Omanului la Castelul Windsor și a vorbit în arabă

Regele Charles a organizat un banchet fastuos la Castelul Windsor, pentru sultanul Omanului. FOTO: Getty Images

Regele Charles a vorbit în arabă când l-a primit pe sultanul Omanului la un banchet de stat fastuos, organizat marți la Castelul Windsor. Sultanul Haitham bin Tarik Al Said a fost întâmpinat cu toate onorurile, pe covorul roșu. Omanul este unul dintre partenerii importanți ai Regatului Unit în Orientul Mijlociu și una dintre țările de la Strâmtoarea Ormuz, scrie BBC.

În discursul de la banchet, Regele a lăudat "nobilele eforturi" ale Omanului "de a ține deschisă una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii". La o cină cu fazan și gutui, el a apreciat și rolul de mediator al Omanului în conflictul cu Iranul, prin care se încearcă găsirea unui "teren comun".

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În februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri ample asupra Iranului, în care a fost ucis liderul suprem al țării. Atunci a început războiul din Iran, care continuă și astăzi. De atunci, Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, este practic închisă.

Printre membrii familiei regale prezenți la Windsor s-au numărat regele Charles, regina Camilla, prințul William, prințesa Catherine și prințesa Anne.

Pentru premierul Andy Burnham, a fost primul banchet de stat. El a stat lângă scriitoarea și profesoara omaneză Jokha Alharthi.

Masa a fost decorată cu candelabre și ornamente strălucitoare. Fiecare invitat avea în față cinci pahare, iar până și solnița purta imprimată monograma Regelui.

Regele a vorbit în fața a 160 de invitați, în engleză, dar a inclus și câteva citate în arabă. El a apreciat că fiul său, prințul William, a lucrat la un proiect de expediție împreună cu fiul sultanului. "Puține lucruri arată mai frumos reușita decât o relație vie, transmisă de la o generație la alta", a spus Regele.

Prințul Harry, fiul cel mic al Regelui, nu a participat, pentru că nu mai este membru activ al familiei regale. A atras însă o parte din atenție printr-un interviu în care a spus că vrea să se împace cu familia. "Unii nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau. Cu tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este împăcarea", a declarat prințul Harry.

La banchet s-a servit vin, dar, pentru că oaspeții de onoare erau musulmani, cocktailul tradițional a fost înlocuit cu o băutură fără alcool, pe bază de cafea cu condimente.

În St George’s Hall, invitații au primit următorul meniu: crustă cu langustine scoțiene și crab din Cornwall, cu avocado, consommé de roșii și țelină; fazan de Windsor la cuptor, cu gutui condimentate; varză umplută și cartofi fondant, în sos de muștar de Dijon; legume de sezon; Baked Alaska individual, cu prune de Balmoral și înghețată cu miere de pe domeniul Windsor.

Vizitele de stat combină ceremonia cu politica. Ospitalitatea atent pregătită oferă ocazia unor discuții despre afaceri și cooperare militară. În timpul vizitei, delegația sultanului se va întâlni cu oameni de afaceri britanici.

Vizita are loc într-un moment tensionat în Orientul Mijlociu. Omanul se află față în față cu Iranul, pe malul opus al Strâmtorii Ormuz și al Golfului Oman.

Miercuri, sultanul va merge la Downing Street pentru o întâlnire cu premierul. Cei doi lideri urmează să semneze un acord pentru „accelerarea investițiilor reciproce”. Potrivit Ministerului britanic de Externe, acordul va aduce investiții noi de peste un miliard de lire sterline și va crea locuri de muncă în ambele țări.