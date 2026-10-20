Prinţul Harry speră să se împace cu familia regală: „Cicatricile rămân pentru totdeauna”

Prințul Harry a mărturisit că a simțit că și-a pierdut o parte din "sensul vieții și identitate" atunci când a renunțat la uniformă, după plecarea din armata britanică. FOTO: Getty Images

Prințul Harry a spus, într-un interviu pentru revista GQ, că speră să se împace cu regele Charles și cu restul familiei, de care s-a distanțat atunci când s-a mutat în Statele Unite în urmă cu șase ani, informează Reuters, citat de Agerpres.

Harry, în vârstă de 42 de ani, este fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și a provocat o ruptură majoră în sânul casei regale britanice după ce el și soția lui, Meghan, au renunțat la îndatoririle lor oficiale și s-au mutat în 2020 în California, de unde au criticat familia regală.

Harry a vorbit foarte rar cu fratele lui mai mare, prințul William, moștenitorul tronului britanic, iar copiii lui s-a întâlnit abia recent cu regele Charles. Într-un interviu acordat revistei GQ, Harry, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie alături de Meghan și de cei doi copii, a spus că dorește să repare relațiile.

''Având în vedere tot ce se întâmplă acum în lume, cel mai important lucru este reconcilierea'', a declarat prințul pe GQ.

A mai spus că poate înțelege interesul pe care îl stârnesc problemele lui familiale întrucât oamenii se pot identifica cu situația lui.

''Neînțelegeri între frați, relații deteriorate între copii și părinți, între copii și unul dintre părinți'', a spus el.

Eforturile de împăcare ar putea inspira și alți oameni în relațiile lor.

''Unii nu vor ca lucrurile să meargă bine. Eu vreau să meargă bine'', a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a spus că aceste ultime comentarii nu fac referire la William sau la alți membri ai familiei regale.

Harry, ducele de Sussex, a declarat pentru revista GQ că, deși ''cicatricile rămân pentru totdeauna'', vrea să încurajeze pe toată lumea să renunțe la trecut.

''Din punctul meu de vedere, există destulă dramă în lume și în viețile oamenilor încât să mai continui și cu probleme în familie'', a spus el. ''Nu merită''.

În amplul interviu, Harry a discutat de asemenea subiecte pe care le-a mai abordat în trecut, cum ar fi impactul pe care l-a avut asupra lui pierderea mamei, prințesa Diana, pe când avea 12 ani, precum și problemele legate de sănătatea mintală.

A vorbit de asemenea și despre motivul pentru care a revenit în Marea Britanie și a spus că înscrierea copiilor la o școală britanică ''e foarte important pentru mine''.

''Nu știam cât de important era pentru mine. Mereu am crezut că vom încerca să facem asta, dar acum sunt deja la școală de două săptămâni. Le place foarte mult și le oferă o experiență diferită''.

Prințul a mai spus că speră ca relația sa tensionată cu presa britanică, care a contribuit în parte la plecarea sa din Regatul Unit și a dus la o serie de procese împotriva unor trusturi media, să se îmbunătățească acum.

''Sper că se va schimba'', a spus el. ''Au avut loc câteva confruntări, trebuia să se întâmple așa. Dar sper să putem cu toții lăsa trecutul în urmă''.

''Și cum se întâmplă atât de multe în lume, sunt aspecte din trecut pe care sunt sigur că toți, eu, familia mea, o parte din presa britanică vrem să le dăm uitării și să colaborăm pentru binele comun''.