Înainte de alegeri, regimul Lukaşenko face publice imagini cu Viktor Babariko, un disident pe care l-a făcut „dispărut” în 2023

Viktor Babariko, un opozant bielorus încarcerat care nu a mai fost văzut din 2023 şi despre care nu a mai apărut nicio informaţii pe parcursul ultimilor doi ani, a apărut în nişte fotografii publicate, miercuri, de un blogger pro-Lukaşenko. Acest personaj susţine că s-a întâlnit cu opozantul în închisoare.

Fost bancher, Babariko a fost unul dintre principalii rivali ai dictatorului Aleksandr Lukaşenko în alegerile prezidenţiale din 2020, însă a fost arestat în plină campanie electorală. La putere din 1994, Lukaşenko a fost „reales” în urma acestui scrutin, urmat de o amplă mişcare de protest reprimată violent. În 2021, Viktor Babariko a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru „corupţie”.

În fotografiile publicate miercuri, opozantul, în vârstă de 61 de ani, apare îmbrăcat într-o uniformă de deţinut, cu capul ras şi slăbit de la detenţie. El a transmis un mesaj familiei sale într-un scurt clip video. Echipa lui Babariko, care nu a mai avut contact cu el de peste un an şi jumătate, şi-a exprimat îngrijorarea pentru starea sa de sănătate.

It’s such a relief to see Viktar Babaryka and know he’s alive. Serving an unjust 14-year sentence, he was held incommunicado in Belarus for over 1.5 years.



This inhuman treatment of political prisoners must end. We must stand for the freedom of all 1,200+ still behind bars. pic.twitter.com/i027m4fVu2