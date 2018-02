Incendiu puternic în Londra. Peste 50 de pompieri acționează la fața locului

Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul West End din Londra. Peste 50 de pompieri se luptă cu flăcările

Incendiul a izbucnit pe un șantier, în după-amiaza zilei de sâmbătă. Zece autospeciale și peste 50 de pompieri au fost trimiși la fața locului pentru a potoli flăcările.

Nori mari de fum pot fi văzuți de la câțiva kilometri, povestesc martorii, potrivit The Telegraph.

Oamenii au fost sfătuiți să evite zona, iar până în acest moment nu a fost raportată nicio victimă.

Came out of Broadcasting House in London to see this fire down the road. The fire service have just arrived. pic.twitter.com/mHmrCe0Q32