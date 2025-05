Patru morți după ce sute de palestinieni înfometați au luat cu asalt un depozit de alimente al ONU din Gaza

Patru persoane au murit după ce sute de palestinieni au pătruns într-un depozit al ONU din Fâșia Gaza, smulgând bucăți din pereții metalici ai clădirii în încercarea disperată de a găsi hrană, relatează The Guardian. Decesele, provocate prin strivire și răni prin împușcare, suvin la o zi după ce forțele israeliene au deschis focul la un alt punct de distribuție alimentară.

Două dintre victime au fost strivite mortal, iar alte două au murit din cauza rănilor provocate prin împușcare, după ce mulțimea a forțat intrarea în depozitul Programului Alimentar Mondial (PAM) din centrul Gazei, miercuri după-amiază, au declarat oficiali din domeniul sănătății, potrivit ziarului britanic.

Nu este clar deocamdată cine a tras focurile de armă – dacă au fost forțele israeliene, contractori privați sau alte persoane. Un spital de campanie al Crucii Roșii a anunțat că printre răniți se numără femei și copii cu răni provocate prin împușcare.

Zeci de persoane au fost văzute luptându-se prin mulțime, cărând saci mari de făină, în timp ce alții se îmbulzeau pentru a intra în depozit, potrivit relatărilor Associated Press.

Hundreds of Gazans stormed a Hamas warehouse near Al-Maghazi in central Gaza and seized bags of flour. Hamas reportedly opened fire at the civilians, killing at least five people. pic.twitter.com/FKN2hs17Mz