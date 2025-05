Două călugăriţe braziliene au devenit virale după un moment spontan de beatbox şi dans la o emisiune TV

Două călugărițe braziliene au devenit virale după ce au lansat o sesiune improvizată de beatbox și dans în timpul unei emisiuni la un post de televiziune catolic, scrie CNN.

Surorile Marizele Cassiano și Marisa de Paula, membre ale congregației (N.r. - un tip de institut religios din Biserica Catolică) "Copiosa Redenção", au surprins publicul în timpul unei emisiuni la postul brazilian de televiziune Pai Eterno (Tatăl Veşnic), când au vorbit despre o retragere vocațională și au adus în discuție un cântec despre chemarea la viața religioasă.

Fără să stea pe gânduri, cele două s-au ridicat și au început o reprezentație plină de energie, combinând beatbox, cântec și dans. Prezentatorul emisiunii, diaconul Giovani Bastos, s-a alăturat rapid, imitând mișcările lor, într-un moment care a devenit viral pe rețelele de socializare din Brazilia și din întreaga lume.

A beatboxing nun has gained fame in Brazil after debuting her unexpected talent on live TV. The surprise performance aired on a Brazilian Catholic channel Pai Eterno, where two nuns and a priest were invited to discuss their work on the broadcast. The sisters were in the middle… pic.twitter.com/FUXLCYbUa4