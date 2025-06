Un zgârie-nori din Dubai Marina a luat foc. Aproape 3000 de locatari au fost evacuați

Un incendiu uriaș a izbucnit vineri noaptea la Marina Pinnacle, un bloc-turn de 67 de etaje din Dubai. Un locatar a surprins pe video „haosul” momentului, în timp ce clădirea era cuprinsă de flăcări, scrie Ndtv World.

„Eram în clădire cu soția mea, dormeam liniștiți în apartament când s-a întâmplat asta. Am avut noroc că am ieșit la timp”, a povestit Nishit Sharma, cel care a distribuit imagini dramatice pe Instagram.

„E foc în clădirea noastră. Dormeam foarte liniștiți și, dintr-odată, toată lumea a început să evacueze. Iar acum suntem aici”, a spus el, de pe trotuar, descriind scena drept „mult haos” și „un incendiu uriaș”.

În imaginile filmate de el se pot vedea flăcări mistuind un apartament de la etajele superioare ale clădirii Tiger Tower, scântei căzând în stradă, bucăți de balustradă arzând și prăbușindu-se. O parte din fațada clădirii a fost cuprinsă de foc, în timp ce fumul gros se ridica spre cer, iar jos se strânsese deja o mulțime de oameni. Echipele de pompieri și salvatori acționau la fața locului.

A massive fire broke out late Friday night at the Marina Pinnacle also known as Tiger Tower a 67-storey residential skyscraper in Dubai Marina. Thankfully, all 3,820 residents from 764 apartments were safely evacuated with no reported injuries #Dubai pic.twitter.com/a4PFnc7HgY