Incident armat într-un centru comercial, în Oslo. Un om a fost împușcat, atacatorul a fugit

Cel puțin o persoană a fost rănită, sâmbătă, într-un centru comercial din capitala norvegiană Oslo, după ce o altercație între doi indivizi a degenerat într-un incident armat, a anunțat poliția, potrivit Agerpres.

Unul dintre protagoniștii conflictului a scos o armă şi a tras mai multe focuri, rănindu-l pe celălalt.

Potrivit polițiștilor, cei doi indivizi au fugit ulterior la locul incidentului, situat în centrul comercial Tveita.

Forţele de ordine au transmis că situația este sub control şi că îl caută pe atacator.

a shooting incident occurred at Tveita Senter, a shopping mall in Oslo, Norway.

According to reports, multiple shots were fired following an altercation involving two individuals. Both suspects fled the scene, and police have not yet apprehended them.

Authorities have secured… pic.twitter.com/57WVCvKbKr