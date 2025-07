O profesoară din Marea Britanie a fost concediată după ce s-a aflat ce făcea la şcoală

Liyarna Beamish poate solicita ridicarea interdicției peste doi ani. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Poveste de dragoste interzisă în Marea Britanie şi schimbări majore în destinele celor doi protagonişti. Unei profesoare i s-a interzis să mai predea în şcoala în care era şi directoare adjunctă, după ce s-a aflat că a întreţinut relaţii intime într-o sală de curs cu unul dintre colegii ei. Relaţia lor amoroasă a durat doi ani, iar la acea vreme, ea era căsătorită. Totodată, aceasta are trei copii.

În vârstă de 39 de ani, Liyarna Beamish și profesorul de artă Gareth Collins, care are 45 de ani, sunt acuzaţi că au făcut sex într-o sală de curs în timpul unei zile de şcoală, au scris jurnaliştii de la The Independent. În plus, în urma anchetei care a fost deschisă de superiorii celor doi, s-a aflat că profesoara i-ar fi trimis colegului ei mesaje explicite în timpul cursurilor.

După ce s-a descoperit cum s-a derulat povestea de iubire a celor doi profesori, femeii i s-a interzis să predea în şcoala generală de fete din Gloucestershire. Liyarna Beamish şi Gareth Collins au întreţinut relaţii intime de mai multe ori în clasa de artă.

Ocupând şi funcţia de directoare adjunctă, Liyarna Beamish a predat la liceul Ribston Hall din 2016 și a avut o aventură cu profesorul de artă Gareth Collins timp de doi ani. Totul a ieşit la iveală vara trecută, conform sursei citate. Şi asta după ce oficiali ai şcolii au fost contactaţi de o terță parte pe 26 iunie 2024, care a informat că doamna Beamish a avut relații sexuale în timpul cursurilor.

De asemenea, li s-au arătat capturi de ecran cu mesaje trimise între cei doi profesori, care aveau un conținut sexual și fuseseră trimise în timpul programului de lucru.

În timpul unei întâlniri de investigare, Liyarna Beamish a recunoscut că a întreținut relații sexuale în incinta școlii și a confirmat că mesajele de pe WhatsApp arătau cum cei doi își organizau întâlnirile.

Întrebată de câte ori a avut loc acest comportament, profesoara a răspuns: "De câțiva ani – de mai multe ori". Liyarna Beamish a mai mărturisit că au întreținut relații sexuale în "sala de arte și în două dulapuri pentru materiale de artă, ambele cu ușile încuiate, iar ușa de jos era, de asemenea, încuiată".

După ce cazul a fost trimis Autorității de Reglementare a Învățământului (TRA), comisia a concluzionat că comportamentul ei a fost "motivat sexual" și că acesta s-a situat "mult sub standardul de conduită" cerut în această profesie. De asemenea, s-a constatat că a arătat "dovezi limitate de conștientizare și/sau remușcare".

Raportul a concluzionat: "Din aceste motive, comisia a fost convinsă că comportamentul doamnei Beamish a constituit o abatere gravă, care s-a situat semnificativ sub standardele așteptate în cadrul profesiei. Prin urmare, comisia a considerat că doamna Beamish este vinovată de comportament profesional inacceptabil".

Liyarnei Beamish i-a fost interzis să mai predea pe termen nelimitat în orice instituție de învățământ, dar poate solicita ridicarea interdicției peste doi ani.